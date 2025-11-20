Goya inauguró nuevas obras del programa Mita y Mita

por Corrientes al Día

El intendente Mariano Hormaechea, encabezó la inauguración de un nuevo tramo de pavimento y obras complementarias ejecutadas bajo el programa Mita y Mita, en calle Agustín P. Justo, entre Bolivia y Sinforosa Rolón y Rubio, en el barrio Medalla Milagrosa de Goya. El acto contó con la presencia de legisladores provinciales, concejales, funcionarios, presidentes barriales y una importante participación de vecinos.

La calle Agustín P. Justo rinde homenaje al médico y gobernador goyano formado por Camila O’Gorman, cuyo hijo, Agustín P. Justo, llegaría a ser presidente de la Nación. Antes del corte de cinta, el intendente y la comunidad realizaron la plantación de 12 caobas provenientes del vivero municipal, marcando el carácter participativo de la jornada.

La obra habilitada incluyó 120 metros de pavimento de hormigón armado, 100 metros de red de agua, 50 metros de cloaca y la intervención del PRODEGO con 60 metros de pluvial de 600 mm y la construcción de cuatro cámaras de inspección y una boca de tormenta. La intervención integral responde a pedidos previos de los frentistas para garantizar una infraestructura completa y duradera.

La vecina Norma Alcaraz agradeció el acompañamiento del Municipio y de los propios vecinos en la organización del evento, destacando la importancia de la obra para la vida diaria del barrio.

Hormaechea: “El Mita y Mita permite cumplir los sueños de los vecinos”

El jefe comunal celebró la concreción de una obra que, según remarcó, se demoró por la necesidad de incorporar trabajos de pluviales, agua y cloacas señalados por una vecina. “Escuchamos, planificamos y actuamos. Así se construyen soluciones reales”, afirmó.

Además, destacó el crecimiento del programa: “Estamos próximos a asumir otros cuatro años y este vínculo de confianza con los vecinos nos impulsa a iniciar la tercera etapa del Mita y Mita: pavimento, cordón cuneta y mejoras en veredas”. Agradeció la confianza depositada en su gestión y aseguró que seguirán trabajando juntos en el desarrollo de la ciudad.

Confianza y transformación barrial

Sebastián Ríos, frentista y referente de la cuadra, recordó el estado inicial del barrio: “Cuando vine, no había nada. Juntos gestionamos y hoy tenemos pavimento, cloaca y pluviales. Esto demuestra que se puede confiar en esta administración municipal”. Convocó además a los vecinos a seguir soñando con un barrio mejor.

En la misma línea, el presidente del Plenario de Consejos Vecinales, Carlos Vázquez, valoró la escucha activa del intendente: “Aquí una vecina reclamó que no se podía inaugurar sin pluviales. Hormaechea escuchó y resolvió. Esta obra es el resultado de trabajar en equipo, recogiendo inquietudes y encontrando respuestas”.

Tras las palabras de las autoridades y vecinos, el intendente Hormaechea encabezó el corte de cinta que dejó oficialmente habilitada la calle Agustín P. Justo. La obra mejora la conectividad del barrio Medalla Milagrosa y continúa el avance sostenido del programa Mita y Mita, que suma nuevos tramos pavimentados y soluciones estructurales en distintos puntos de Goya.