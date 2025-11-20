Así será la agenda del Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes

por Corrientes al Día

La ciudad de Corrientes se prepara para recibir, desde este sábado 22 hasta el lunes 24 de noviembre, el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries, uno de los eventos feministas más masivos del país. Serán tres jornadas intensas con más de 100 talleres, 170 propuestas culturales y una grilla artística que supera los 400 artistas distribuidos en más de 11 espacios culturales, museos, plazas y anfiteatros de la Capital.

La Comisión Organizadora confirmó un cronograma que abarca debates, ferias, música en vivo, teatro, literatura, performance y actividades comunitarias que se desplegarán por distintos puntos clave de la ciudad. El Encuentro espera la llegada de miles de asistentes de todo el país y países limítrofes.

Apertura en el Cocomarola: voces, ritmos y diversidad

El sábado 22, de 9 a 14, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola será el escenario del acto inaugural con la participación de:

Voces de Mujeres

Aguyjevete Jeguatajéy

Insonoras

Batuque Disidente

Entramadas

Mujeres al Encuentro

Mujeres y Disidencias del Folklore La Plata

La ceremonia combinará música, ritmos latinoamericanos, canto comunitario y expresiones transfeministas.

Festival Tortazo: música y autogestión en la Costanera Sur

Ese mismo sábado, desde las 19 hasta la medianoche, la Costanera Sur vibrará con el histórico Festival Tortazo, una de las actividades más convocantes del Encuentro, con:

Vale Vivero

Fátima Lucía

Coro Transfeminista Lunas Verdes

Gauchites

La Correntada

Rudas Kuir

Mooi

Viva la Pepa

Y más artistas de toda la región.

Domingo 23: Peña Encuentrera frente al río

El domingo de 19 a 1 tendrá lugar la Peña Encuentrera, también en Costanera Sur, con presentaciones de:

Insonoras

Gata Flora

Gisella Crimi

La Centella

Tekové Katú

Batuka

Proyecciones y más de 10 artistas en vivo

Una noche de folclore, fusión, intervenciones y danza frente al Paraná.

Lunes 24: cierre artístico nuevamente en el Cocomarola

El acto de cierre será el lunes, de 9 a 14, nuevamente en el anfiteatro, con espectáculos de:

Luze Hija del Arte

Lelu Haick

Jou Di Lux

Flor Senda

Una jornada que combinará música urbana, poesía y arte escénico.

Más de 11 sedes culturales activas: talleres, charlas, muestras y teatro

La programación se expandirá por toda la ciudad, con actividades simultáneas en museos, centros culturales, plazas, parques y espacios independientes. Entre las propuestas destacadas:

Talleres de ESI, biodanza, serigrafía y autocuidado

Presentaciones de libros de Pasquinelli, Cavallero, Gago, Vivanco y más

Cine, performances, muralismo y muestras fotográficas

Teatro y espectáculos en el Centro Cultural Flotante

Conversatorios sobre salud, género, derechos humanos, economía y luchas territoriales

Ferias Encuentreras: productos locales, artesanías y economía popular

Las ferias funcionarán sábado, domingo y lunes hasta las 13 en:

Parque Mitre

Plaza Juan de Vera

Los espacios serán gratuitos para feriantes locales y visitantes, impulsando la participación de emprendedoras y colectivos autogestivos.

Actividades previas desde el viernes 21

Antes de la apertura oficial ya habrá movida cultural:

MECA (España 1559)

Facultad de Ciencias Agrarias – Campus Cabral (Juan B. Cabral 2131) – Presentación de libros

Parque Camba Cuá – Proyecciones y actividades al aire libre

Museo de Ciencias Naturales (Costanera General San Martín 100) – Muestras temáticas vinculadas al Encuentro

También habrá DJ sets, flamenco, danza contemporánea y presentaciones artísticas en espacios independientes y culturales de la ciudad.