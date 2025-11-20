Daniel Scioli sorprendió en el CFT y lanzó su propia yerba “Pichichi”

por Corrientes al Día

En una escena inesperada el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, presentó oficialmente su propia marca de yerba mate, denominada “Pichichi”, durante la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) realizada en un hotel cercano al Obelisco porteño.

“Si Messi tiene su propia yerba, ¿por qué no la puedo tener yo?”, lanzó Scioli antes de iniciar su discurso formal, desatando risas entre los referentes turísticos de todas las provincias. El exgobernador bonaerense mostró entonces un paquete de yerba, que muchos ya califican como su nuevo sello personal, y se lo entregó en mano al presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan.

El envase, fiel al estilo del funcionario, está revestido del histórico color naranja que acompañó sus campañas y recorridas políticas. En el frente aparece la palabra Pichichi junto a una camiseta con el número 9, el mismo que usaba en su equipo de futsal de Villa La Ñata. En el reverso, una el exmotonauta irónicamente colocó la frase: “Se te fue la mano”.

La presentación generó sorpresa generalizada entre los ministros presentes, quienes no esperaban una intervención ajena a la agenda técnica del encuentro. Scioli, lejos de la formalidad, continuó el gesto y también le entregó un paquete a Soledad Martínez, titular de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Pero la yerba “Pichichi” ya había recorrido otros destinos antes de su debut público en Argentina. Durante su reciente visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, Scioli se la obsequió al ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, mientras compartían agenda bilateral. También en Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio fue otro de los primeros en recibir el particular presente en una actividad conjunta sobre desarrollo turístico.