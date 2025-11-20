Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Daniel Scioli sorprendió en el CFT y lanzó su propia yerba “Pichichi”

Publicado en noviembre 20, 2025.

por Corrientes al Día

En una escena inesperada el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, presentó oficialmente su propia marca de yerba mate, denominada “Pichichi”, durante la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) realizada en un hotel cercano al Obelisco porteño.

Si Messi tiene su propia yerba, ¿por qué no la puedo tener yo?”, lanzó Scioli antes de iniciar su discurso formal, desatando risas entre los referentes turísticos de todas las provincias. El exgobernador bonaerense mostró entonces un paquete de yerba, que muchos ya califican como su nuevo sello personal, y se lo entregó en mano al presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan.

El envase, fiel al estilo del funcionario, está revestido del histórico color naranja que acompañó sus campañas y recorridas políticas. En el frente aparece la palabra Pichichi junto a una camiseta con el número 9, el mismo que usaba en su equipo de futsal de Villa La Ñata. En el reverso, una el exmotonauta irónicamente colocó la frase: “Se te fue la mano”.

La presentación generó sorpresa generalizada entre los ministros presentes, quienes no esperaban una intervención ajena a la agenda técnica del encuentro. Scioli, lejos de la formalidad, continuó el gesto y también le entregó un paquete a Soledad Martínez, titular de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Pero la yerba “Pichichi” ya había recorrido otros destinos antes de su debut público en Argentina. Durante su reciente visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, Scioli se la obsequió al ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, mientras compartían agenda bilateral. También en Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio fue otro de los primeros en recibir el particular presente en una actividad conjunta sobre desarrollo turístico.

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Ituzaingó lanzó el Concurso Integración de Pesca del Surubí con más de $150 millones en premios

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día En el Salón Verde de Casa de Gobierno se presentó oficialmente la XXVI edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución, que se desarrollará (...)

SEGUIR LEYENDO

Emprendedores turísticos de El Impenetrable y el Iberá intercambiaron experiencias

Publicado en noviembre 18, 2025.

Prestadores turísticos de El Impenetrable viajaron a Concepción del Yaguareté Corá para un intercambio de cinco días con pobladores que también se dedican a brindar servicios turísticos en los esteros (...)

SEGUIR LEYENDO

Ituzaingó se alista para su XXVI Concurso Integración de Pesca del Surubí

Publicado en noviembre 13, 2025.

Por Corrientes al Día Del 20 al 24 de noviembre, Ituzaingó será sede de una nueva y esperada edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución, uno de (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Turismo

Ituzaingó lanzó el Concurso Integración de Pesca del Surubí con más de $150 millones en premios

Datos Útiles

Alerta en Corrientes: DPEC denuncia cuentas falsas que ofrecen “descuentos del 50%”

Agenda

Desarrollan una jornada sobre juego responsable en la playa Arazaty

Economía

Valdés profundiza vínculos con India y presenta el potencial productivo y exportador de Corrientes

Policiales

Militar correntino murió de un disparo en un cuartel de Misiones

Salud

Primer premio para proyecto que detecta leishmaniasis canina con análisis de sangre

Policiales

Gastón Guillemet, el prófugo más buscado por engañar y prostituir a adolescentes

Municipales

Hormaechea celebró un fin de semana “extraordinario” en Goya

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.