Valdés agradeció la donación de obras que dan vida al nuevo MACC

por Corrientes al Día

El gobernador Gustavo Valdés destacó públicamente el gesto de los artistas que donaron sus obras al recientemente inaugurado Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), un espacio que ya se posiciona como uno de los hitos culturales más importantes de la provincia. A través de su cuenta de X, el mandatario celebró la construcción colectiva que permitió poner en marcha este nuevo faro artístico en la capital correntina.

“Agradezco profundamente a los artistas que donaron sus obras para el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. Su generosidad hizo posible este gran logro cultural y reafirma que la identidad correntina se construye entre todos. El MACC es y será un espacio de encuentro y orgullo para toda la provincia”, expresó Valdés.

El mensaje se da en un momento de consolidación institucional del MACC, que abrió sus puertas con una colección diversa integrada por piezas de creadores correntinos y artistas de distintas provincias. La iniciativa busca ampliar el acceso a la cultura contemporánea, acercar nuevas estéticas a la ciudadanía y ofrecer un espacio activo para la reflexión, la formación y el intercambio artístico.

El MACC nace con el objetivo de fortalecer la producción cultural local, promover a las nuevas generaciones de artistas y preservar las identidades que conviven en el territorio provincial. Se proyecta como un museo dinámico, con exposiciones permanentes y temporales, acciones educativas, actividades abiertas a la comunidad y propuestas que permitirán expandir la escena artística del Nordeste.