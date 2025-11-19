Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Abrieron 184 encomiendas donde se enviaban 287 neumáticos extranjeros

Publicado en noviembre 19, 2025.

Las mismas habían sido interdictadas sobre la Ruta Nacional N° 14, en diferentes procedimientos de Gendarmería.

La mercadería se encuentra valuada en 28.700.000 pesos argentinos.

Los gendarmes del Escuadrón 57 “Santo Tomé” dieron cumplimiento ayer a una manda judicial, emitida por el Juzgado Federal de Paso de Los Libres, que autorizaba la apertura de 184 piezas postales. Las cuales fueron interdictadas en controles vehiculares realizados sobre la Ruta Nacional N°14.

Tras inspeccionar los bultos, los efectivos de la Fuerza junto con el personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero “Delegación Santo Tomé” confirmaron la existencia de 287 cubiertas de distintos tamaños de origen extranjero, que eran enviadas bajo encomiendas sin el aval legal.

En infracción a la Ley 22.415, por disposición del Magistrado, los funcionarios secuestraron la totalidad de la mercadería, que está valuada en 28.700.000 pesos argentinos.

