Así funcionarán los servicios municipales en Capital el feriado de este lunes

En la jornada habrá recolección de residuos domiciliarios y guardias en los servicios esenciales. En cambio, no habrá atención en las dependencias municipales administrativas.

La Municipalidad de Corrientes informa sobre el funcionamiento de los principales servicios y dependencias con motivo del feriado nacional del próximo lunes 12 de octubre, “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

La Secretaría de Servicios Públicos confirmó que la recolección de residuos se realizará normalmente, respetando las zonas y horarios habituales. También se prestará como es habitual la recolección diferenciada y extraerán los materiales depositados en los distintos Puntos Verdes.

El Tribunal de Faltas atenderá con una guardia que funcionará en el horario de 8 a 16, sólo para trámites abreviados de secuestros comunes (retiro de vehículos de la vía pública). Este día, el juzgado de faltas Nº 5 cumplirá funciones para trámites urgentes, de 9 a 15.

La oficina de la Dirección General de Defunciones atenderá, de 7 a 19, en el cementerio San Juan Bautista, para trámites urgentes (inhumación, traslados e introducción de cenizas).

Por su parte, los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, funcionarán de 7 a 19 para visitas y trámites urgentes.

El mercado de Abasto (El Piso) y el mercado de Productos Frescos, estarán abiertos el próximo lunes solo por la mañana, en el horario de 7.30 a 12.30. En tanto que los Paseos de Compras de El Piso, El Puerto, la Ex Vía y Zona Norte (barrio San Gerónimo), atenderán con normalidad, de 9 a 21.

Los Centros de Informes Turísticos funcionarán durante el feriado nacional con guardias y horarios especiales, de acuerdo a este esquema:

• *Plaza Vera:* 7 a 22

• *El Puerto:* 7 a 15

• *Plaza Cabral:* 8 a 21

• *Terminal:* 8 a 20

• *Promo Truck* (Costanera Sur y General Paz): 9 a 21.

La Subsecretaría de Transporte informó que durante el lunes 12 de octubre no funcionarán las Unidades de Gestión SUBE ni el servicio de estacionamiento medido. No obstante, habrá una guardia de inspección en la oficina ubicada en Belgrano 2157.

Durante el feriado nacional se mantendrán las guardias correspondientes en las áreas de Tránsito, Guardia Urbana, barrido y el Servicio de Ambulancias Municipal (SAMUN).

En cambio, no habrá atención en la Agencia Correntina de Recaudación, el Centro Emisor de Licencias (CEL), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), ni en las demás oficinas administrativas municipales, que volverán a funcionar normalmente el martes 13 de octubre.