Refuerzan la seguridad para celebraciones del fin de semana en el interior de Corrientes

Por Corrientes al Día

Las fiestas populares, celebraciones religiosas y actividades estudiantiles previstas para este sábado 10 y domingo 11 de octubre tendrán operativos especiales de seguridad en el interior de Corrientes. Los dispositivos se desplegarán en San Cosme, Concepción del Yaguareté Corá, Empedrado y San Carlos, con tareas de prevención, control y asistencia a los asistentes.

El Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Policía provincial coordinaron la participación de efectivos de las comisarías locales, unidades regionales y grupos especializados. La cobertura abarcará los momentos previos, el desarrollo y la finalización de cada evento.

San Cosme: pesca de la palometa y festivales musicales

La Fiesta Provincial de la Pesca de la Palometa se realizará durante ambas jornadas, con actividades de pesca y festivales musicales previstos para las 21 horas.

El operativo estará a cargo de personal de la Unidad Regional I, la Comisaría de Distrito San Cosme y el Grupo Táctico Operacional (GTO) de San Luis del Palmar.

Concepción: celebraciones por la Pilarcita y la Virgen de Itatí

El domingo 11 se desarrollará la Fiesta Provincial en honor a la Pilarcita en el paraje Cerro Pita, ubicado en la Quinta Sección Rural de Concepción del Yaguareté Corá.

La seguridad contará con efectivos de la dependencia jurisdiccional, la Unidad Regional VII Saladas, el GTO y la Policía Rural y Ecológica.

Ese mismo día, el paraje Paso Lucero será escenario de la celebración religiosa en honor a la Virgen de Itatí. Allí intervendrán policías de la comisaría de Concepción y de la Unidad Regional VII, con apoyo del GTO, para acompañar la concurrencia de fieles.

Empedrado: séptima Fiesta del Asta

El Anfiteatro Municipal de Empedrado recibirá el domingo la séptima edición de la Fiesta del Asta, también conocida como Fiesta de la Guampa.

Para este encuentro se dispuso un operativo preventivo con efectivos de la Comisaría de Distrito Empedrado y de la Unidad Regional VII, junto con integrantes del GTO.

San Carlos: dos jornadas de Estudiantina

La Estudiantina 2026 se llevará a cabo el sábado 10 y el domingo 11 en la plazoleta Malvinas Argentina de San Carlos.

Participarán del dispositivo efectivos de la comisaría local, la Unidad Regional VI Ituzaingó y el GTO. Las tareas estarán orientadas a prevenir incidentes y mantener el orden durante las jornadas festivas.

Desde la organización de los operativos solicitaron a quienes concurran que colaboren con el personal policial, respeten las indicaciones y mantengan una conducta responsable.

Los recursos humanos y materiales se distribuirán según las necesidades de cada celebración, con personal destinado a la prevención y la asistencia ante cualquier eventualidad.