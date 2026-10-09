Curuzú Cuatiá: investigan presunta tenencia de material de abuso sexual infantil

Por Corrientes al Día

Un allanamiento en el barrio Victoria, de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá terminó con el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento, en el marco de una investigación por un presunto hecho vinculado con material de abuso sexual infantil.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigaciones (DIC) de esa ciudad, en colaboración con la unidad fiscal que interviene en la causa.

Durante el registro de la vivienda, los policías incautaron celulares, computadoras, una notebook, pendrives y otros dispositivos de almacenamiento de memoria que podrían resultar de interés para la investigación.

El operativo se realizó en cumplimiento de una orden de allanamiento y secuestro solicitada por la fiscal interviniente. Los elementos quedaron a disposición de esa autoridad para continuar con las actuaciones correspondientes.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de la unidad fiscal, que deberá determinar si los equipos y soportes incautados aportan pruebas para esclarecer el hecho.