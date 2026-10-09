Goya: dos policías irán a juicio por la muerte de Carlos Bartlett

Por Corrientes al Día

El juicio por la muerte de Carlos Andrés Bartlett durante un procedimiento policial en en la ciudad correntina de Goya comenzará el 10 de noviembre, a las 8:30. Santiago Emiliano Molina y el cabo Sergio Matías Maciel, están acusados de homicidio agravado. El debate contempla la declaración de 68 testigos y, según el cronograma vigente, el veredicto se conocerá el 16 de diciembre.

Las audiencias se desarrollarán en la Sala del Tribunal de Juicio, ubicada en Ejército Argentino 550. Allí se examinará lo ocurrido durante la madrugada del 17 de noviembre de 2024 y se determinarán las eventuales responsabilidades penales de los dos efectivos, quienes pertenecían a la Comisaría Primera de Goya.

El tribunal estará presidido por Jorge Claudio Venialgo e integrado por Jorge Antonio Carbone y Ricardo Diego Carbajal. Jorge Alejandro Muniagurria fue designado juez sustituto.

Qué se les imputa a los policías

El Ministerio Público Fiscal acusa a Molina y Maciel como coautores materiales de homicidio agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad. Como alternativa, planteó la calificación de homicidio cometido en exceso del cumplimiento de un deber.

La querella autónoma también sostiene la acusación por homicidio agravado y propone, de manera alternativa, la de imposición de torturas agravadas por la muerte de la víctima.

Las distintas calificaciones serán discutidas durante el juicio, a partir de las pruebas que presenten las partes.

Según la acusación fiscal, el hecho comenzó alrededor de las 2:40 del 17 de noviembre de 2024, cuando personal policial acudió a la intersección de Ferré y avenida Rolón. Allí se encontraba Bartlett, quien, de acuerdo con esa descripción, estaba exaltado y llevaba un cuchillo en cada mano.

La Fiscalía sostiene que luego se desplazó hacia calle 9 de Julio, entre Uruguay y Ferré, donde fue alcanzado por el móvil policial C-487, una camioneta Ford Ranger conducida por Molina y en la que también viajaba Maciel.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Molina habría embestido al menos dos veces a Bartlett con el vehículo. La acusación también señala que, una vez desarmado y reducido, Maciel lo habría inmovilizado boca abajo sobre el pavimento, con una rodilla sobre su espalda y el peso de su cuerpo.

La Fiscalía ubica la muerte entre las 3 y las 3:30 de esa madrugada y la atribuye a un síndrome asfíctico y traumatismos craneoencefálicos y renales, entre otras lesiones.

La querella autónoma presenta una versión diferente sobre la cantidad de embestidas: sostiene que habrían sido al menos cinco y atribuye a los acusados una actuación intencional que derivó en la muerte.

Estas reconstrucciones corresponden a las acusaciones y deberán ser examinadas durante el debate oral.

Declararán 68 testigos durante noviembre y diciembre

El cronograma prevé la apertura del juicio y los alegatos iniciales para el martes 10 de noviembre. La recepción de testimonios comenzará al día siguiente.

Fueron admitidas las declaraciones de 68 testigos propuestos por la Fiscalía, las querellas y las defensas. Entre ellos figuran policías, personas que presenciaron el hecho, familiares de Bartlett, peritos y profesionales que participaron de la investigación.

Las audiencias se extenderán durante noviembre y diciembre, algunas en doble turno, a las 8:30 y a las 17. Para el miércoles 16 de diciembre, desde las 8:30, están programados los alegatos de cierre y el veredicto.

La agenda fue establecida mediante un decreto del 5 de octubre, luego de la apertura a juicio dispuesta por la Resolución Nº 902, del 15 de septiembre de 2026.

La fiscal María Eugenia Ballará representará al Ministerio Público Fiscal. Molina será defendido por Ramón Roque Gelabert, Eduardo Mariano Gomes y Claudio Alejandro Núñez, mientras que Maciel contará con la asistencia del defensor oficial Fernando Andrés Buffil.

Federico Sandoval Benetti actuará como querellante en representación de Lilia Viviana Refojos, madre de Bartlett.

También intervendrán Sofía Domínguez y Jorge Eduardo Isseta como querellantes adhesivos, en representación del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanas o Degradantes.