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Corrientes al Día

Corrientes aprobó bancos y mesas inclusivos para plazas y paseos públicos

Publicado en octubre 9, 2026.

Por Corrientes al Día

Las plazas y paseos de la ciudad de Corrientes deberán incorporar bancos y mesas inclusivos, tras la aprobación de una ordenanza del Honorable Concejo Deliberante (HCD). La medida busca mejorar la accesibilidad de los espacios públicos y favorecer que todas las personas puedan utilizarlos y compartirlos.

La iniciativa fue sancionada durante la 27ª sesión ordinaria del cuerpo, presidido por Marcos Amarilla. El mobiliario se instalará en puntos estratégicos y deberá estar acompañado por el nuevo Símbolo de Accesibilidad Universal.

Durante la sesión tomó estado parlamentario otro proyecto que propone implementar, de manera progresiva y obligatoria, un Sistema Municipal de Accesibilidad Cognitiva, Señalización por Pictogramas y Lenguaje Claro.

La propuesta contempla su aplicación en dependencias, centros comerciales y otros lugares, con especial atención a las personas con discapacidad intelectual, adultos mayores y quienes tienen dificultades de comprensión lectora o comunicación.

El objetivo es facilitar la comprensión de la información y la orientación en esos espacios. El texto fue girado a las comisiones de Cultura y Legislación para su análisis.

Agua potable gratuita en locales gastronómicos y oficinas municipales

También ingresó un proyecto para establecer la obligación de ofrecer agua potable de red de forma libre, gratuita e ilimitada a cualquier persona que la solicite.

La iniciativa alcanza a establecimientos gastronómicos, dependencias públicas municipales y oficinas de atención al ciudadano. Será estudiada por las comisiones de Salud y Legislación.

A diferencia de la ordenanza sobre mobiliario inclusivo, esta propuesta todavía se encuentra en trámite y no fue aprobada.

Otro de los proyectos plantea modificar la Ordenanza Nº 6667 para incorporar la contratación de un seguro de vida y cobertura de riesgos del trabajo para quienes realizan el cobro del estacionamiento medido, entre otras cuestiones.

Su tratamiento quedó a cargo de las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación.

Adhesiones a campañas de salud y un reconocimiento deportivo

El Concejo adhirió a la tercera Jornada sobre Protección Jurídica de Personas con Discapacidad y el Derecho Administrativo, prevista para el 20 de octubre, y a la iniciativa de la Asociación Correntina de Obstetricia “Cada vínculo una luz: Red de Prevención y Cuidado de la Mama”.

También acompañó la campaña “Unidos por la Dislexia 2026”, en el marco del día internacional conmemorado el 8 de octubre; el Mes de la Concientización sobre el Síndrome de Down; y la séptima Jornada Provincial sobre Controles de Salud y Atención Integral.

En el ámbito deportivo, el cuerpo otorgó el título honorífico de Joven Ejemplar a Ignacio Espínola Serial, por sus destacados logros en taekwondo.

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