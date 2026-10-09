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Corrientes al Día

Valdés se reúne con Santilli con el futuro de las PASO en el centro de la agenda

Publicado en octubre 9, 2026.

Por Corrientes al Día

El futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) será uno de los ejes del encuentro previsto para este viernes 9 de octubre entre el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. La reunión forma parte de una nueva ronda de conversaciones con mandatarios provinciales para reunir apoyos a la reforma electoral en el Congreso.

La convocatoria contempla el repaso de asuntos compartidos entre la Nación y las provincias, además de la agenda parlamentaria. Para el oficialismo, esas conversaciones resultan centrales para avanzar con cambios en el sistema de elecciones primarias.

La propuesta de eliminar las PASO es uno de los puntos que el Gobierno nacional busca acordar con los gobernadores. Sin embargo, las negociaciones siguen abiertas y todavía no existe un consenso suficiente para dar por asegurado su avance.

En ese escenario, el respaldo de los mandatarios radicales adquiere relevancia por el peso de su partido en el Senado. La reunión con Valdés se inscribe en esa búsqueda de acuerdos políticos para llevar la discusión al Congreso.

Valdés ya expresó su rechazo a las primarias

El gobernador correntino llega al encuentro con una posición pública contraria a las PASO, a las que consideró un mecanismo obsoleto y un “gasto innecesario”.

Valdés también integró el grupo de gobernadores que acompañó al presidente Javier Milei durante la Argentina Week en París. Ahora, el diálogo con la Nación continúa con una agenda centrada en los proyectos que el oficialismo pretende impulsar en el Parlamento.

Tras la convención de la Unión Cívica Radical de Corrientes, Valdés había destacado la importancia de las próximas elecciones para la representación del partido en el Senado.

“Nos jugamos primero los dos senadores nacionales que tenemos en Corrientes”, sostuvo. También vinculó esa representación con la capacidad del radicalismo para ser escuchado y participar en las decisiones del Congreso.

Sus declaraciones ponen en contexto la negociación, además de discutir el futuro de las primarias, el radicalismo busca preservar su influencia parlamentaria de cara al próximo proceso electoral.

El encuentro con Santilli permitirá conocer si esas posiciones se traducen en compromisos concretos. Por ahora, la reunión está planteada como una instancia para acercar acuerdos sobre una reforma cuyo alcance continúa en discusión.

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