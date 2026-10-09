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Corrientes al Día

En un confuso siniestro vial murió una enfermera de Corrientes

Publicado en octubre 9, 2026.

Por Corrientes al Día

Una enfermera de Saladas murió en el Hospital Escuela de Corrientes tras sufrir graves lesiones en un hecho que involucró a su automóvil. La víctima fue identificada como Olegaria Beatriz Bordón, conocida como “Bety”.

El siniestro ocurrió el miércoles 7 de octubre, cerca de las 23, en una zona de Saladas conocida como “la bajada del cementerio”. Efectivos de la Comisaría de Distrito Primera tomaron conocimiento de que una mujer había resultado gravemente herida mientras, según las primeras averiguaciones, realizaba maniobras con su vehículo.

De acuerdo con la información policial preliminar, Bordón habría intentado maniobrar el automóvil y, por circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, terminó debajo del vehículo.

La mujer fue trasladada al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente derivada al Hospital Escuela de la capital correntina, donde falleció pese a la atención médica recibida.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se iniciaron actuaciones preliminares de oficio para reconstruir lo sucedido. Aunque el informe inicial señala que podría haberse tratado de un accidente, la mecánica del hecho aún no está determinada.

El dolor de sus compañeros del hospital María Auxiliadora

La muerte de Bordón generó una sentida despedida del hospital María Auxiliadora, institución de la que había formado parte como enfermera.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus compañeros destacaron su vocación, entrega y calidad humana, así como la huella que dejó entre quienes compartieron con ella jornadas de trabajo.

El mensaje recordó su dedicación al cuidado de los pacientes y sus gestos de compañerismo. También expresó gratitud por el tiempo compartido y acompañó a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor.

Mientras la comunidad hospitalaria despide a Bety, continúan las diligencias para establecer con precisión cómo se produjo la tragedia que terminó con su vida.

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