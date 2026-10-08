El Hospital Juan Pablo II sumó un nuevo equipamiento para gastroenterología y hepatología infantil

Se trata de un equipo de endoscopía pediátrica de última generación que permitirá realizar procedimientos de forma más precisa y adecuada. Entre las tareas que realiza, está el diagnóstico de enfermedades, úlceras y lesiones del esófago o duodenales.

La Provincia sumó un nuevo equipo de endoscopia pediátrica de última generación al Servicio de Gastroenterología y Hepatología Infantil del Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Este nuevo equipamiento permitirá realizar procedimientos de forma más precisa y actualizada. Consta de dos componentes clave, una de ellas es endoscopia alta: para el estudio e intervención de esófago, estómago y duodeno; y, endoscopia baja: para el estudio del colon.

Al respecto, en el acto de entrega, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, remarcó que esto sigue dos ejes fundamentales que marcó el gobernador Juan Pablo Valdés que tiene que ver con la cercanía y con la atención de la madre y del niño. Al mismo tiempo, agradeció a todo el personal de la institución y subrayó que la labor que realizan a diario resulta altamente gratificante, motivo de orgullo y un impulso fundamental para la gestión.

Por su parte, Alejandro Guouman, jefe de servicio de gastroenterología y hepatología infantil, detalló la importancia de este nuevo equipo.

“Estamos recibiendo una torre de endoscopia alta y baja de video, para realizar los estudios de endoscopia en niños de toda la provincia y los que sean derivados para algún procedimiento de diagnóstico y terapéutico. Este equipo consta de dos componentes, uno es para la endoscopia alta (estomago, duodeno, esófago) y otro bajo para el colon”, explicó el especialista.

A su vez, agregó que “lo que es endoscopia alta, es para buscar distintas enfermedades como es enfermedad celiaca, gastritis, úlceras, lesiones del esófago o duodenales como también extracción de cuerpos extraños dado que trabajamos en un hospital pediátrico y frecuentemente los niños ingieren objetos que hay que retirarlos de forma urgente”. Y, agregó que esta tarea se desempeña desde el inicio del hospital.

Luego, precisó que “el colonoscópico para endoscopia baja, es para enfermedades inflamatorias del intestino, pólipos, estenosis colónicas y para todos estudios que requieran en la provincia”.

En este servicio, indicaron que se resuelve entre el 95 y 98 por ciento de todas las patologías endoscópicas, ya que se cuenta “con el equipamiento y los profesionales capacitados”.

El equipo, tiene una procesadora de imagen de última generación lo que da un plus de beneficio. Con una visión de HD, permite una detección de lesiones mucho mejor. Cuenta con un sistema de informe integrado lo que sirve que no sea necesario sumar a esto una computadora externa, el mismo equipo escribe el informe y se lo entrega en el mismo momento al paciente. Además, toma fotos y videos.

El hospital, cuenta con una guardia pasiva de endoscopia digestiva todos los días del año, para todas las circunstanciales en que se requiera un procedimiento de endoscopia digestiva de urgencia (extracción de cuerpos extraños, hemorragia digestiva, etc.)

Con más inversión en salud pública, equipamos a nuestros profesionales con las mejores herramientas para brindar una atención oportuna, moderna y de calidad para las familias de toda la provincia.