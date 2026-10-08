Un adolescente de 14 años chocó una camioneta contra un poste de luz en Corrientes

Por Corrientes al Día

Un adolescente de 14 años condujo una camioneta de su familia sin autorización y chocó contra una columna de alumbrado público en la avenida Frondizi, cerca del Jardín Botánico de la ciudad de Corrientes. El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este jueves y provocó importantes daños en el vehículo y en la estructura metálica.

Según la información preliminar el menor circulaba en una Volkswagen Saveiro hacia el barrio Fray José de la Quintana cuando perdió el control en un sector donde se realizan obras viales y el tránsito está reducido a media calzada.

La camioneta embistió una jirafa de alumbrado público y dejó la estructura completamente doblada. Ante el riesgo de que cayera sobre la calzada o afectara el predio lindante, se desplegó un operativo para retirarla.

Personal municipal removió la columna dañada, mientras que el vehículo sufrió importantes destrozos en su parte frontal.

En ese sector de la avenida Frondizi se llevan adelante trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial, por lo que la circulación se encuentra limitada a media calzada.