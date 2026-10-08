Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

Un adolescente de 14 años chocó una camioneta contra un poste de luz en Corrientes

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día

Un adolescente de 14 años condujo una camioneta de su familia sin autorización y chocó contra una columna de alumbrado público en la avenida Frondizi, cerca del Jardín Botánico de la ciudad de Corrientes. El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este jueves y provocó importantes daños en el vehículo y en la estructura metálica.

Según la información preliminar el menor circulaba en una Volkswagen Saveiro hacia el barrio Fray José de la Quintana cuando perdió el control en un sector donde se realizan obras viales y el tránsito está reducido a media calzada.

La camioneta embistió una jirafa de alumbrado público y dejó la estructura completamente doblada. Ante el riesgo de que cayera sobre la calzada o afectara el predio lindante, se desplegó un operativo para retirarla.

Personal municipal removió la columna dañada, mientras que el vehículo sufrió importantes destrozos en su parte frontal.

En ese sector de la avenida Frondizi se llevan adelante trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial, por lo que la circulación se encuentra limitada a media calzada.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| |
Corrientes al Día

Juicio por Loan: Schaefer cuestionó a Caillava y afirmó que “ella fue la que se lo llevó”

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día El fiscal Carlos Schaefer, cuestionó la declaración de María Victoria Caillava en el juicio por la sustracción de Loan Peña y sostuvo que la imputada no (...)

SEGUIR LEYENDO

Homicidio en el Pirayuí: tres detenidos tras cuatro allanamientos

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día Tres adultos fueron detenidos durante cuatro allanamientos realizados por la investigación del homicidio de un hombre en el barrio Pirayuí Nuevo de la ciudad de Corrientes. (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes: revocaron absolución y condenaron a perpetua a un hombre por matar a su madre

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes revocó la absolución de Gregorio Luciano Maciel y lo condenó a prisión perpetua por el homicidio de su madre, (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app

AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Municipales

Corrientes remata motos y vehículos: la subasta será en Santa Catalina el 16 de octubre

Municipales

El enripiado de calles alcanzó 45 kilómetros en casi 50 barrios capitalinos

Municipales

Una matiné inclusiva reunió a centenares de jóvenes en la Costanera Sur

Municipales

Mercedes: amplían la red de agua potable en el barrio Mataderos

Salud

Fortalecen la detección temprana del cáncer de mama en Corrientes

Actualidad

Coordinan acciones en Corrientes ante la llegada del fenómeno de El Niño

Datos Útiles

Inscriben para el nuevo Programa de Capacitación en Oficio y Acción Social

Cultura

“Sauce canta con Romero Maciel”, una velada en homenaje al destacado compositor correntino

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.