Juicio por Loan: Schaefer cuestionó a Caillava y afirmó que “ella fue la que se lo llevó”

Por Corrientes al Día

El fiscal Carlos Schaefer, cuestionó la declaración de María Victoria Caillava en el juicio por la sustracción de Loan Peña y sostuvo que la imputada no explicó qué ocurrió con el niño. “Tenemos acreditado que ella fue la que se lo llevó”, afirmó al exponer la posición de la Fiscalía.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró “importante” que Caillava declarara y aceptara responder preguntas de la acusación. Sin embargo, aseguró que sus respuestas dejaron interrogantes sobre sus movimientos después de la desaparición. “Dio muchas explicaciones, pero cuando se le preguntaba, mentía o no recordaba”, sostuvo Schaefer en declaraciones a radio Dos.

Uno de los puntos que el fiscal cuestionó fue el viaje de la imputada a la ciudad de Corrientes mientras continuaba la búsqueda de Loan. “No pudo explicar por qué se había ido, por qué vino a Corrientes, al hotel de Turismo, donde almorzó y se tomó una selfie, estando el menor perdido”, expresó.

Para Schaefer, esa conducta requería una explicación que, según su evaluación, no surgió durante la declaración. También reprochó lo que describió como una actitud de “desidia” frente a la desaparición del niño.

La respuesta al planteo sobre narcotráfico

El fiscal también se refirió al argumento de Caillava sobre un supuesto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, que ella relacionó con denuncias que habría realizado por venta de drogas. “No hay elementos que den cuenta de que ella es informante de nadie ni de lo que logró con sus informes”, manifestó Schaefer, al cuestionar el respaldo de esa versión.

Otro eje de sus declaraciones fueron los rastros de olor atribuidos a Loan en los vehículos vinculados a la imputada. Schaefer recordó que, según lo expuesto en la causa, Caillava entregó personalmente los rodados en la comisaría porque decía sentirse más segura.

“El olor de Loan estaba en el vehículo de ella”, sostuvo el fiscal. A partir de esos indicios, planteó la hipótesis de que el niño fue retirado del lugar y posteriormente trasladado a otro automóvil.