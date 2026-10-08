Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

Juicio por Loan: Schaefer cuestionó a Caillava y afirmó que “ella fue la que se lo llevó”

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día

El fiscal Carlos Schaefer, cuestionó la declaración de María Victoria Caillava en el juicio por la sustracción de Loan Peña y sostuvo que la imputada no explicó qué ocurrió con el niño. “Tenemos acreditado que ella fue la que se lo llevó”, afirmó al exponer la posición de la Fiscalía.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró “importante” que Caillava declarara y aceptara responder preguntas de la acusación. Sin embargo, aseguró que sus respuestas dejaron interrogantes sobre sus movimientos después de la desaparición. “Dio muchas explicaciones, pero cuando se le preguntaba, mentía o no recordaba”, sostuvo Schaefer en declaraciones a radio Dos.

Uno de los puntos que el fiscal cuestionó fue el viaje de la imputada a la ciudad de Corrientes mientras continuaba la búsqueda de Loan. “No pudo explicar por qué se había ido, por qué vino a Corrientes, al hotel de Turismo, donde almorzó y se tomó una selfie, estando el menor perdido”, expresó.

Para Schaefer, esa conducta requería una explicación que, según su evaluación, no surgió durante la declaración. También reprochó lo que describió como una actitud de “desidia” frente a la desaparición del niño.

La respuesta al planteo sobre narcotráfico

El fiscal también se refirió al argumento de Caillava sobre un supuesto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, que ella relacionó con denuncias que habría realizado por venta de drogas. “No hay elementos que den cuenta de que ella es informante de nadie ni de lo que logró con sus informes”, manifestó Schaefer, al cuestionar el respaldo de esa versión.

Otro eje de sus declaraciones fueron los rastros de olor atribuidos a Loan en los vehículos vinculados a la imputada. Schaefer recordó que, según lo expuesto en la causa, Caillava entregó personalmente los rodados en la comisaría porque decía sentirse más segura.

“El olor de Loan estaba en el vehículo de ella”, sostuvo el fiscal. A partir de esos indicios, planteó la hipótesis de que el niño fue retirado del lugar y posteriormente trasladado a otro automóvil.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| | | | | |
Corrientes al Día

Un adolescente de 14 años chocó una camioneta contra un poste de luz en Corrientes

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día Un adolescente de 14 años condujo una camioneta de su familia sin autorización y chocó contra una columna de alumbrado público en la avenida Frondizi, cerca (...)

SEGUIR LEYENDO

Homicidio en el Pirayuí: tres detenidos tras cuatro allanamientos

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día Tres adultos fueron detenidos durante cuatro allanamientos realizados por la investigación del homicidio de un hombre en el barrio Pirayuí Nuevo de la ciudad de Corrientes. (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes: revocaron absolución y condenaron a perpetua a un hombre por matar a su madre

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes revocó la absolución de Gregorio Luciano Maciel y lo condenó a prisión perpetua por el homicidio de su madre, (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app

AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Municipales

Corrientes remata motos y vehículos: la subasta será en Santa Catalina el 16 de octubre

Municipales

El enripiado de calles alcanzó 45 kilómetros en casi 50 barrios capitalinos

Municipales

Una matiné inclusiva reunió a centenares de jóvenes en la Costanera Sur

Municipales

Mercedes: amplían la red de agua potable en el barrio Mataderos

Salud

Fortalecen la detección temprana del cáncer de mama en Corrientes

Actualidad

Coordinan acciones en Corrientes ante la llegada del fenómeno de El Niño

Datos Útiles

Inscriben para el nuevo Programa de Capacitación en Oficio y Acción Social

Cultura

“Sauce canta con Romero Maciel”, una velada en homenaje al destacado compositor correntino

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.