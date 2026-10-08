Sin anegamientos y con colectivos funcionando con normalidad en Capital

Por Corrientes al Día

Las lluvias registradas durante la mañana de este jueves 8 de octubre no provocaron anegamientos ni inconvenientes de consideración en la ciudad de Corrientes, según informó la Municipalidad. El transporte urbano funciona con normalidad y las cuadrillas comunales refuerzan la limpieza de desagües para prevenir acumulaciones de agua ante la continuidad del mal tiempo.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruíz, detalló que las precipitaciones comenzaron alrededor de las 5.45. Hasta las 9, se habían acumulado 17 milímetros de lluvia, con ráfagas iniciales de hasta 35 kilómetros por hora.

“No se registraron calles ni barrios anegados y el transporte urbano de pasajeros funciona normalmente. Tampoco tuvimos reportes de árboles caídos”, señaló el funcionario al presentar el balance de las primeras horas de la jornada.

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, los operarios municipales recorren distintos sectores de la capital y realizan tareas de limpieza de sumideros y bocas de tormenta. El objetivo es facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos si aumenta la intensidad de la lluvia.

Como parte de esos trabajos, personal comunal colocó una nueva tapa rejilla en el sumidero ubicado en la intersección de J. R. Vidal, Chacabuco y Lavalle, para mejorar la seguridad en ese punto.

El Municipio informó que continúa el alerta

Ruíz indicó que, al momento del reporte, la ciudad había pasado de alerta naranja a amarilla. También señaló que el pronóstico contemplaba lluvias y tormentas durante el resto del jueves y el viernes 9 de octubre.

Frente a esas condiciones, pidió a los vecinos no arrojar residuos en la vía pública, ya que pueden obstruir los desagües, y circular con precaución durante las lluvias intensas. Además, recomendó evitar salidas innecesarias en los momentos de mayor intensidad del temporal.

Para comunicar inconvenientes o solicitar asistencia municipal, los vecinos pueden llamar a la línea gratuita 147, el servicio de atención ciudadana.