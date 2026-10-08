Homicidio en el Pirayuí: tres detenidos tras cuatro allanamientos

Por Corrientes al Día

Tres adultos fueron detenidos durante cuatro allanamientos realizados por la investigación del homicidio de un hombre en el barrio Pirayuí Nuevo de la ciudad de Corrientes. La Policía informó que los procedimientos se concretaron en menos de 24 horas y permitieron reunir pruebas para avanzar en el esclarecimiento del ataque.

Una cuarta persona, menor de edad, fue demorada y posteriormente entregada a sus progenitores, a quienes se les notificó que permanece bajo investigación en la causa.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron cámaras de seguridad y equipos de almacenamiento de imágenes (DVR). También incorporaron registros fílmicos aportados por vecinos, que serán analizados para reconstruir lo ocurrido e identificar la participación de las personas investigadas.

Según el comunicado oficial, el trabajo coordinado entre la Policía, la Justicia y los peritos policiales y de la Unidad Fiscal de Investigación permitió reunir elementos relevantes para la causa. Los tres adultos detenidos quedaron a disposición judicial por su presunta vinculación con el homicidio.

El ataque ocurrió después de una pelea callejera

La víctima fue encontrada sin signos vitales en inmediaciones de la calle Frías y la avenida Cangallo, en la zona del asentamiento del Pirayuí. Presentaba lesiones compatibles con las provocadas por un arma blanca.

Efectivos de la Comisaría 20 acudieron al lugar tras recibir una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911. Las primeras averiguaciones señalaron que, minutos antes, se habría producido una pelea en la vía pública con la participación de varias personas.

De acuerdo con las versiones iniciales, el ataque habría sido cometido con un machete. Esa circunstancia forma parte de los hechos que se investigan.

Martha, pareja del hombre fallecido, sostuvo que el enfrentamiento comenzó cuando él intentó recuperar una motocicleta que le habían sustraído. “A mi pareja le robaron la moto, y él fue a recuperarla. Ahí empezó la pelea y terminaron asesinándolo”, relató.

La mujer también señaló a un grupo que, según su testimonio, operaría en la zona. Su versión deberá ser contrastada con las pruebas incorporadas al expediente.