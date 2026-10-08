Corrientes: revocaron absolución y condenaron a perpetua a un hombre por matar a su madre

Por Corrientes al Día

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes revocó la absolución de Gregorio Luciano Maciel y lo condenó a prisión perpetua por el homicidio de su madre, Ramona Francisca Ibarra, ocurrido en noviembre de 2024 en un paraje de la localidad de Itatí. Por mayoría, los ministros consideraron que el acusado advirtió la posibilidad de causar una muerte al manipular un arma de fuego y, aun así, continuó con su conducta.

La decisión quedó plasmada en la Sentencia N.º 223, dictada el 6 de octubre, y respondió a un recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la absolución que había dispuesto el Tribunal de Juicio en octubre de 2025.

El voto del ministro Alejandro Alberto Chaín recibió la adhesión del presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan, y de los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz. Eduardo Gilberto Panseri votó en disidencia: coincidió con la interpretación de la conducta, pero sostuvo que no correspondía dictar una condena en esta instancia por una modalidad que no había sido incluida en la acusación.

El disparo que mató a Ramona Francisca Ibarra

El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2024, alrededor de las 16. Según la acusación, Maciel estaba en el lugar con una pistola calibre .22 y en estado de ebriedad cuando se produjo una discusión familiar.

Un disparo efectuado con el arma que manipulaba alcanzó en el cuello a su madre, quien se encontraba sentada en la galería de la vivienda. La lesión comprometió estructuras vasculares y viscerales y provocó su muerte.

Tras el juicio, Maciel había sido absuelto del delito de homicidio agravado por el vínculo. La Fiscalía recurrió esa decisión al cuestionar la valoración de las pruebas.

Por qué el STJ consideró que hubo dolo eventual

En su voto, Chaín sostuvo que el tribunal anterior había analizado la prueba de manera fragmentaria. También señaló que la falta de evidencia sobre una intención directa de matar no permitía descartar otras formas de responsabilidad dolosa.

Para el magistrado, debían evaluarse en conjunto la manipulación voluntaria del arma, los disparos previos, el estado de alcoholización, la cercanía de la víctima y las características del impacto.

La mayoría concluyó que existió dolo eventual. Esto significa que, aunque no se acreditó que Maciel hubiera buscado directamente matar a su madre, sí se consideró probado que pudo representarse la posibilidad concreta de causar una muerte y persistió en su accionar.

Con ese fundamento, el STJ lo declaró autor material de homicidio agravado por el vínculo y le impuso prisión perpetua. Chaín entendió que no era necesario enviar nuevamente el expediente a otro tribunal para fijar la pena, porque es la prevista para ese delito y no se habían planteado ni acreditado circunstancias extraordinarias de atenuación.

Panseri también consideró que la conducta se correspondía con un homicidio cometido con dolo eventual y excedía una mera negligencia. Su diferencia con los demás ministros estuvo en la posibilidad de condenar sobre esa base.

Según explicó, la Fiscalía había sostenido una acusación por dolo directo, sin incorporar una alternativa por dolo eventual. Por eso, entendió que el tribunal no podía suplir esa omisión y que hacerlo afectaría el derecho de defensa y las garantías del proceso.

En consecuencia, propuso rechazar el recurso fiscal y mantener la absolución, aunque por razones distintas de las expuestas por el Tribunal de Juicio.

Además, planteó declarar inconstitucional el último párrafo del artículo 349 del Código Procesal Penal de Corrientes, referido a la prohibición de dar al hecho una calificación jurídica diferente de la propuesta por la acusación. Esa posición formó parte de su voto en disidencia.

Una denuncia posterior por amenazas

También se menciona una denuncia presentada el 1 de julio de 2026 en Yahapé. Una mujer manifestó que su hijo de 15 años recibía mensajes y audios con amenazas de muerte atribuidos a Maciel, conocido como “Chole”.

Según esa presentación, uno de los mensajes hacía referencia a la muerte de su madre e incluía una amenaza de hacer lo mismo con el adolescente. La denunciante expresó temor por la seguridad de su hijo y de su familia.

Se trata de hechos denunciados cuya mención no implica que hayan sido acreditados judicialmente ni que hayan constituido el fundamento de la condena por el homicidio.

El STJ dejó establecido que, al tratarse de la primera condena dictada contra Maciel en esta causa, la defensa podrá presentar un nuevo recurso de casación.

Si eso ocurre, el Superior Tribunal deberá integrarse con jueces distintos de los que firmaron la Sentencia N.º 223. De esa manera, se garantizará que otros magistrados revisen la condena, conforme a la garantía conocida como doble conforme.