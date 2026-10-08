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Corrientes al Día

Temporal en Corrientes: 90 mm de lluvia, árboles caídos y cortes de luz en el interior

Publicado en octubre 8, 2026.

Por Corrientes al Día

Un fuerte temporal golpeó durante la noche y la madrugada a localidades del interior de Corrientes y dejó árboles y postes caídos, cables cortados y daños materiales. Curuzú Cuatiá registró 90 milímetros de lluvia hasta las 8.30, mientras que en Monte Caseros se interrumpió preventivamente el suministro eléctrico en toda la ciudad ante la intensidad de los vientos.

Un árbol cayó sobre el frente de la Comisaría de la Mujer y el Niño de Curuzú Cuatiá y dañó una camioneta policial. No se registraron heridos, según los primeros informes.

Las fuertes ráfagas provocaron la caída de árboles y postes, además de cortes de cables que afectaron el servicio de energía en distintos barrios de la localidad de Curuzú Cuatiá y se prodijeron daños en algunos techos y en cartelería comercial.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió frente a la Comisaría de la Mujer y el Niño, donde un árbol de gran tamaño cayó sobre un móvil policial y ocasionó importantes daños materiales.

El registro de precipitaciones alcanzaba los 90 milímetros a las 8.30, de acuerdo con la información preliminar sobre el impacto del temporal en la ciudad.

Monte Caseros quedó sin luz por prevención

En Monte Caseros, las tormentas eléctricas y los fuertes vientos comenzaron después de las 22.30, informó el director de Defensa Civil, Gerardo Richini.

El funcionario explicó que, ante la intensidad de las ráfagas, se emitió una alerta y se dispuso un corte preventivo de energía que dejó a toda la ciudad a oscuras durante varias horas. “Por precaución se declaró el alerta”, señaló Richini. También indicó que se enviaron mensajes a grupos de comunicación para advertir a los vecinos sobre el avance de la tormenta y la interrupción del suministro.

La crecida del río Uruguay mantiene suspendido el cruce fluvial

Al impacto de la tormenta se suma la preocupación por la crecida del río Uruguay. Según Richini, la altura llegó a los 7,52 metros, un nivel que motivó la suspensión del paso fluvial.

El director de Defensa Civil señaló además que la Municipalidad realizó obras de canalización y aseguró que cuentan con centros de evacuación y asistencia preparados ante una eventual suba del río por encima de los ocho o nueve metros.

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