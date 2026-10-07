Mataron a un hombre a machetazos en el Pirayuí y existen dos sospechosos

Por Corrientes al Día

Un hombre murió tras una pelea callejera en el barrio Pirayuí Nuevo de Corrientes y la Policía busca a dos personas sospechadas de participar en el homicidio. La víctima fue encontrada sin signos vitales en inmediaciones de calle Frías y avenida Cangallo, con lesiones compatibles con las provocadas por un arma blanca.

Según las primeras versiones, el ataque habría sido cometido con un machete. El hecho ocurrió en la noche del martes, en la zona del asentamiento del barrio Pirayuí.

Efectivos de la Comisaría 20 acudieron al lugar después de recibir una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911. Las averiguaciones iniciales indican que, minutos antes, se habría producido una riña en la vía pública con la participación de varias personas.

Martha, pareja del hombre fallecido, sostuvo que el enfrentamiento comenzó cuando él intentó recuperar una motocicleta que le habían robado. “A mi pareja le robaron la moto, y él fue a recuperarla. Ahí empezó la pelea y terminaron asesinándolo”, relató.

La mujer también señaló a un grupo que, según su testimonio, operaría en la zona.

De acuerdo con la información policial, dos personas ya fueron identificadas y están siendo buscadas por su presunta participación en el homicidio. Los investigadores continúan trabajando para establecer qué intervención tuvo cada una y si hubo otros involucrados.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno.