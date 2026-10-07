Puente Chaco-Corrientes: volvió el cobro del peaje con TelePASE

Por Corrientes al Día

El peaje del puente General Belgrano volvió a funcionar este miércoles 7 de octubre con el sistema TelePASE, después de que las barreras permanecieran levantadas durante parte del martes por el cambio de concesionaria. La nueva etapa incluye una actualización tarifaria progresiva y un plan de modernización del cobro electrónico.

El control operativo del corredor pasó a las 00 de este miércoles a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por JCR y Néstor Guerechet, tras la finalización del contrato de la administración anterior. La concesión tendrá una duración prevista de 20 años.

Según la información difundida sobre el traspaso, las modificaciones tarifarias se aplicarán de manera escalonada entre el 7 y el 10 de octubre, hasta establecer el valor anunciado de $1.800 para el paso con TelePASE.

La actualización forma parte del nuevo esquema de concesión del corredor que conecta Corrientes y Chaco. Durante la transición, las cabinas estuvieron liberadas desde el mediodía del martes, lo que permitió cruzar sin abonar el peaje mientras se concretaba el cambio de operadora.

Prevén integrar TelePASE y Telepeaje Plus

La nueva concesionaria también anunció que unificará la plataforma de TelePASE con el sistema Telepeaje Plus.

El objetivo es mejorar la lectura automática de los dispositivos electrónicos utilizados para el cobro y reducir demoras en el paso por las cabinas. La integración fue presentada como parte de la actualización tecnológica prevista para esta nueva etapa.

Con la reanudación del cobro, el puente retoma su operatoria habitual mientras comienza la implementación de los cambios anunciados para la estación de peaje.