Corrientes remata motos y vehículos: la subasta será en Santa Catalina el 16 de octubre

Por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes realizará su segundo remate público de vehículos y bienes en desuso el viernes 16 de octubre, a las 9, en el Parque Industrial Santa Catalina. La convocatoria incluirá 26 motocicletas, entre ellas un cuatriciclo, seis vehículos y otros equipos. Antes de la subasta habrá dos jornadas de exhibición para que los interesados puedan revisar los lotes.

El Municipio confirmó el cambio de sede ante el interés registrado tras el anuncio. Tanto el remate como la exhibición previa se trasladaron al predio de Santa Catalina, en reemplazo del Depósito Municipal de calle Los Calchaquíes, donde inicialmente estaba prevista la actividad.

Según explicó la Comuna, la modificación busca ofrecer mayor comodidad a los asistentes y disponer de un espacio adecuado para la participación esperada.

La segunda subasta municipal pondrá a disposición los siguientes bienes:

26 motocicletas, entre ellas un cuatriciclo.

Seis vehículos, entre ellos una camioneta.

Dos tráileres para transportar equinos: uno con capacidad para un animal y otro para dos.

Un semirremolque.

Una fabricadora de baldosas.

La mayoría de las motocicletas proviene del área de Tránsito, tras la renovación de sus unidades.

De acuerdo con la información municipal, aproximadamente el 90% de los vehículos incluidos se encuentra en funcionamiento. Algunos continúan en uso, pero fueron incorporados al remate como parte del proceso de renovación y ordenamiento del parque automotor.

Los interesados podrán observar los bienes el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre, de 9 a 11 y de 15 a 17, en el Parque Industrial Santa Catalina.

Estas jornadas permitirán conocer las unidades y los equipos antes de participar de la subasta, que comenzará el viernes 16 a las 9 en el mismo predio.

El remate estará a cargo de los martilleros públicos Sebastián Armando Vallejos, matrícula profesional 11, y Joaquín Manuel Vallejos, matrícula profesional 79, quienes también condujeron la primera convocatoria.

El Municipio informó que el día de la subasta deberá abonarse el 10% correspondiente.

La primera subasta recaudó unos $54 millones

La iniciativa continúa el proceso de relevamiento y administración del patrimonio municipal impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich. El objetivo es disponer de bienes que dejaron de cumplir una función, liberar espacios y obtener recursos para incorporar equipamiento destinado a los servicios públicos.

La primera subasta se realizó el 27 de junio en Santa Catalina y, según la Comuna, fue la primera de estas características en 25 años. Contó con la participación de vecinos, empresarios y oferentes, y permitió recaudar alrededor de 54 millones de pesos.

Esos fondos se destinaron íntegramente a la compra de dos tractores para las áreas de Obras Públicas y Servicios Públicos. Uno de ellos ya fue utilizado en tareas de desmalezamiento en Santa Catalina y en operativos sobre las rutas provinciales 5, 43 y 99.

Con esta segunda convocatoria, el Municipio busca dar continuidad a la renovación de su equipamiento mediante la venta pública de vehículos, maquinarias y otros bienes que ya no necesita para sus tareas.