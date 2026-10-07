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Messi se despidió de la Selección Argentina con un gol, lágrimas y un emotivo mensaje

Publicado en octubre 7, 2026.

Por Corrientes al Día

Lionel Messi cerró su historia con la Selección Argentina en una noche que mezcló celebración y tristeza. Ante un Monumental colmado, el capitán marcó en el triunfo por 3-0 frente a Benín y luego tomó el micrófono para despedirse de los hinchas después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

“Es el día más triste de mi carrera”, expresó el rosarino, mientras las tribunas coreaban su nombre. El futbolista que había llevado a Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022 puso en palabras el dolor de cerrar una etapa que atravesó buena parte de su vida.

El amistoso de este martes 6 de octubre tuvo un significado que excedió el resultado. Cada intervención del capitán recibió el reconocimiento del público, que acompañó su última presentación con la Selección.

Después de un primer tiempo sin goles, Nicolás Otamendi abrió el marcador y Nico Paz amplió la ventaja. Messi convirtió el tercero de penal y completó una actuación que también incluyó dos asistencias.

El recuerdo de su padre y el agradecimiento al grupo

Al comenzar su discurso, Messi recordó a su padre, Jorge, y agradeció la posibilidad de haber defendido durante tantos años los colores argentinos. También repasó las dificultades de su recorrido: las derrotas, las críticas y la decisión de seguir intentando cuando los títulos todavía no llegaban.

El capitán destacó especialmente a sus compañeros. Atribuyó las conquistas al compromiso del grupo y a la confianza construida durante los últimos años, una etapa en la que consiguió cumplir su sueño de ser campeón del mundo.

Ese ciclo dejó cuatro títulos con la selección mayor: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Messi se despide, además, como el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia del seleccionado.

El pedido de Messi para el futuro de la Selección

La despedida también incluyó un mensaje para lo que viene. El rosarino pidió que los hinchas mantengan el apoyo al equipo durante la transición y acompañen especialmente en los momentos difíciles.

Aunque reconoció cuánto extrañará las convocatorias y compartir la cancha con sus compañeros, aseguró que ahora alentará desde el lugar de los hinchas. La unidad fue el eje de su último pedido al público.

La trayectoria de Messi en la selección mayor comenzó el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría. Veintiún años después, el cierre llegó en Buenos Aires, con una victoria y el reconocimiento de un estadio que celebró su recorrido.

Tras el encuentro, los homenajes continuaron con música, luces y un espectáculo de drones. El mensaje del capitán puso el cierre a una jornada preparada para agradecerle al futbolista que convirtió la camiseta número diez en un símbolo de esta generación argentina.

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