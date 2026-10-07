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Corrientes al Día

El enripiado de calles alcanzó 45 kilómetros en casi 50 barrios capitalinos

Publicado en octubre 7, 2026.

Por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes informó que alcanzó los 45.000 metros de enripiado de calles en casi 50 barrios durante 2026. Los trabajos forman parte de un plan de mantenimiento de la red vial no pavimentada y buscan mejorar la circulación en distintos sectores de la capital.

Las intervenciones están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas e incluyen perfilado, nivelación, acondicionamiento de las calzadas y colocación de ripio. Según explicó la Comuna, las cuadrillas preparan previamente la superficie para favorecer la adherencia del material.

El programa impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich mantiene frentes de trabajo simultáneos, financiados mediante partidas presupuestarias específicas del área de Obras Públicas.

Laguna Brava, Santa Catalina y Bejarano, entre los sectores intervenidos

Entre los barrios destacados en el relevamiento municipal, Laguna Brava registra 2.291 metros de enripiado, seguido por Santa Catalina, con 1.810 metros, y Bejarano, con 1.674.

El detalle difundido por la Municipalidad incluye las siguientes extensiones:

BarrioMetros de enripiado
Laguna Brava2.291
Santa Catalina1.810
Bejarano1.674
Pirayuí1.660
Patono1.417
Jardín1.387
Collantes1.297
Fray José de la Quintana1.282
San Marcelo1.203
Esperanza1.181
Ciudades Correntinas1.079

Estos sectores forman parte de los casi 50 barrios alcanzados por las tareas ejecutadas desde comienzos del año.

Desde el Municipio señalaron que la planificación continuará de manera permanente para atender el estado de los caminos de tierra y facilitar la circulación vecinal.

El objetivo de las intervenciones es mejorar la transitabilidad mediante el acondicionamiento de las calles y la incorporación de ripio en los sectores previstos dentro del programa de obras.

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