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Corrientes al Día

Una matiné inclusiva reunió a centenares de jóvenes en la Costanera Sur

Publicado en octubre 7, 2026.

Por Corrientes al Día

Música, baile y un espacio para compartir con otros fueron los protagonistas de una matiné inclusiva que reunió a unos 320 chicos y jóvenes de 14 instituciones de Corrientes. Organizada por la Municipalidad, la actividad se realizó este martes en el boliche Tampa, ubicado en la Costanera Sur, dentro del predio del Club Boca Unidos.

La propuesta convocó a participantes de entre 10 y 18 años y buscó ampliar las oportunidades de recreación y encuentro para personas con discapacidad, con una experiencia adaptada a sus necesidades.

La jornada fue coordinada por la Subsecretaría de Salud municipal, en el marco de las acciones de la gestión del intendente Claudio Polich, destinadas a promover la inclusión y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad.

Durante el encuentro, los participantes disfrutaron de música, actividades recreativas y un refrigerio. La organización buscó que pudieran conocer un espacio bailable y compartir una experiencia de esparcimiento con los apoyos necesarios. “Es una jornada inclusiva, recreativa y musical con el objetivo principal de bailar, socializar y divertirse”, explicó la subsecretaria de Salud, Mariel Lombardero.

La funcionaria señaló que la propuesta también permite una aproximación progresiva a entornos con estímulos lumínicos y sonoros para participantes que requieren acompañamiento específico, entre ellos quienes asisten a centros para personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Lombardero destacó que la matiné se suma a otras salidas inclusivas impulsadas por el Municipio, como las visitas al Teatro Juan de Vera y al Museo de Bellas Artes.

El acompañamiento de las instituciones y las familias

El director del Consejo Municipal de Discapacidad, Marcelo Robledo, resaltó el trabajo conjunto entre las instituciones participantes, las áreas municipales y el establecimiento que recibió la actividad.

“Agradecemos al dueño del boliche Tampa, que nos cedió gratuitamente el lugar y las instalaciones con la seguridad, a las ambulancias y a todas las áreas de la Municipalidad que colaboraron”, expresó.

Desde la comunidad educativa, la docente Liliana Vallejos Cabral, de la Escuela Especial N.º 1 Carolina Tobar de García, valoró la iniciativa y destacó la preparación previa junto con las familias para que los estudiantes pudieran disfrutar del encuentro. “Todos la pasaron muy bien y se van muy contentos”, resumió.

Tras la convocatoria, Robledo adelantó que el Municipio evaluará la posibilidad de realizar la actividad de manera mensual.

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