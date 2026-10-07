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Mercedes: amplían la red de agua potable en el barrio Mataderos

Publicado en octubre 7, 2026.

Por Corrientes al Día

El barrio Mataderos de Mercedes contará con 360 metros adicionales de red de agua potable, a partir de una obra que ejecutan de manera conjunta Aguas de Corrientes y la Municipalidad. La intervención permitirá extender el servicio y beneficiar a 22 clientes de la zona.

Los trabajos se desarrollan sobre la calle Carlos M. Medina, en el tramo comprendido entre El Ombú y El Ibirapitá, e incluyen la instalación de cañerías para ampliar la red de distribución existente.

Según informó Aguas de Corrientes, la ampliación busca fortalecer la infraestructura del sector y acompañar su crecimiento urbano, mediante una mayor cobertura del servicio de agua potable.

La intervención forma parte de las acciones coordinadas entre la empresa y el municipio para ampliar el acceso al suministro y mejorar la prestación en distintos puntos de Mercedes.

Desde Aguas de Corrientes destacaron que la articulación con los gobiernos locales permite concretar obras con beneficios directos para los vecinos.

En Mataderos, la instalación de los 360 metros de cañería permitirá extender la infraestructura de distribución sobre el tramo intervenido de Carlos M. Medina.

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