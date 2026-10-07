Juicio por Loan: declara Victoria Caillava tras las acusaciones de otros imputados

Por Corrientes al Día

María Victoria Caillava declara este miércoles 7 de octubre por primera vez durante el juicio oral por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña. La exfuncionaria municipal de 9 de Julio expone su versión ante el tribunal en una audiencia que también contempla la participación de tres efectivos de la Policía Federal Argentina.

El debate se desarrolla en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes. Caillava es la cuarta persona imputada en declarar durante el proceso, después del excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

Su presentación había sido anticipada por la defensa semanas atrás y llega después de que otros acusados la señalaran en sus declaraciones. La audiencia permitirá conocer qué respuesta dará a esos planteos y qué explicación ofrecerá sobre los hechos investigados.

Caillava está acusada junto con su esposo, el capitán retirado de la Armada Carlos Guido Pérez, por la sustracción y el ocultamiento del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal en la localidad correntina de 9 de Julio.

La familia de Loan sostiene que la exfuncionaria tuvo una participación central en lo ocurrido. A su vez, Laudelina Peña y Walter Maciel le atribuyeron distintas conductas vinculadas con las versiones sobre la desaparición y las presuntas maniobras para desviar la investigación.

Esos señalamientos forman parte de las declaraciones de otros imputados y deben ser evaluados por el tribunal junto con el resto de las pruebas. Las hipótesis mencionadas durante las audiencias, entre ellas un presunto atropellamiento y la colocación de pruebas falsas, no constituyen por sí mismas hechos acreditados.

Durante el debate, Caillava fue observada tomando notas de los testimonios y conversando con Pérez. Ahora tendrá la oportunidad de presentar su versión ante los jueces.

Tres efectivos de la Policía Federal fueron citados

Para la jornada de este miércoles, el fiscal federal Carlos Schaefer convocó también a José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw, integrantes de la Policía Federal Argentina.

La agenda prevé continuar el jueves 8 de octubre con las declaraciones de Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava y miembro de la PFA; Mario Justo González, conocido como “Guacha”; y la policía Silvana Beatriz Romero.

La presentación de Caillava se produce en medio del reclamo de la familia para esclarecer qué ocurrió con Loan y conocer su paradero.

El juicio deberá determinar las responsabilidades de las personas acusadas mediante la valoración de los testimonios y las pruebas.