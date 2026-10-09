Están abiertas las inscripciones al Programa de Capacitación en Oficios y Acción Social

La propuesta está destinada a personas mayores de 16 años y cuenta con seis talleres de formación en oficios. Las clases comenzarán el lunes 19 de octubre, serán presenciales y tendrán cupos limitados.

La Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones al Programa de Capacitación en Oficio y Acción Social, destinado a personas mayores de 16 años interesadas en capacitarse en distintos oficios. Las clases comenzarán el lunes 19 de octubre y se desarrollarán con modalidad presencial, con una frecuencia de una clase semanal.

Según el taller, las capacitaciones tendrán una duración de entre 8 y 12 clases y contarán con cupos limitados. La propuesta incluye los talleres de barbería y peluquería unisex, peluquería canina, reparación de celulares, cotillón y animación, manicura profesional y panadería, pastelería y repostería artesanal.

Las clases se realizarán en 9 de Julio 1524, de la ciudad de Corrientes, y están dirigidas a todas las personas mayores de 16 años que quieran incorporar conocimientos y herramientas prácticas en alguno de los oficios disponibles.

Inscripciones

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción a través del siguiente enlace: www.bit.ly/OficiosCorrientes

El Programa es impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La iniciativa se enmarca en las políticas del Gobierno de Corrientes, bajo la conducción del gobernador Juan Pablo Valdés, orientadas a generar espacios de capacitación y brindar herramientas para el desarrollo de nuevas habilidades y oportunidades laborales.