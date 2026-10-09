Estudiantes de San Roque visitaron La Unidad y el Museo Sanmartiniano

Por Corrientes al Día

Un viaje ganado en la Estudiantina de San Roque se convirtió en una oportunidad para conocer la historia y la cultura provincial. Estudiantes de la Escuela Técnica Remedios de Escalada visitaron la ciudad de Corrientes, donde recorrieron la experiencia inmersiva de La Unidad y el Museo Sanmartiniano. Para muchos, fue su primera visita a la capital.

La delegación viajó en el colectivo municipal y estuvo acompañada por el intendente Orlando Raúl Pelozo. La jornada formó parte de una iniciativa coordinada entre el municipio y el Gobierno provincial para acercar nuevas experiencias educativas a los jóvenes.

El recorrido por la capital integró los premios de la competencia estudiantil local. Durante la visita, los alumnos pudieron conocer las propuestas de La Unidad y del Museo Sanmartiniano, en una jornada que combinó aprendizaje y actividades culturales.

“Fue un placer poder compartir con ellos esta experiencia. Es una muy buena iniciativa, y estoy muy agradecido por haber recibido la invitación y poder participar de este tipo de eventos”, expresó Pelozo.

El intendente destacó especialmente lo que significó el viaje para quienes todavía no conocían la ciudad de Corrientes: “Para muchos chicos, es la primera vez que vienen a la capital de la provincia”.

Preparan nuevas visitas de grupos estudiantiles

Tras el entusiasmo de los participantes, desde el municipio anticiparon que ya hay numerosos grupos registrados para realizar visitas en los próximos meses.

Pelozo también resaltó la coordinación con la Provincia para concretar el traslado y facilitar la participación de los estudiantes.

“El traslado se realizó en el colectivo municipal, que es una gestión que hicimos junto al Gobierno de la Provincia para que puedan tener una experiencia nueva”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que el trabajo conjunto permite ampliar las posibilidades de la comunidad. “Siempre tratamos de trabajar en equipo; todo lo que se gestiona tiene un sentido y un norte”, afirmó, y valoró el acompañamiento provincial a los esfuerzos del municipio.