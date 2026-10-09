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Goya: un hombre fue demorado tras herir a su pareja con un objeto cortante

Publicado en octubre 9, 2026.

Por Corrientes al Día

Un hombre fue demorado en la ciudad correntina de Goya tras un presunto ataque contra su pareja durante una discusión en el barrio Monocuá. La mujer sufrió una herida en el antebrazo izquierdo y recibió atención en el hospital local, donde se constató que las lesiones eran leves.

El hecho ocurrió cerca de las 22 del jueves. Según la información preliminar, el hombre habría utilizado un objeto cortante para agredir a su pareja lo que fue reportado como violencia de género.

Personal de la Comisaría de la Mujer y el Menor Primera de Goya intervino en el lugar. El agresor fue demorado y quedó a disposición de la Fiscalía que tiene a su cargo las actuaciones. La víctima fue trasladada al hospital para recibir asistencia médica y evaluar la lesión.

De acuerdo con la información disponible, la mujer decidió no radicar una denuncia formal. Las actuaciones continuaron bajo la intervención de las autoridades correspondientes, a la espera de los informes médicos sobre las lesiones.

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