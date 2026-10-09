Qué necesitás para circular en Corrientes: documentos, RTO y cómo consultar multas

Por Corrientes al Día

Antes de salir en auto por la ciudad de Corrientes, conviene revisar la documentación y los elementos de seguridad obligatorios. La Municipalidad difundió una guía con los requisitos para circular y aclaró cómo se controla la Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV), cuánto cuesta la infracción por no tenerla y dónde consultar multas pendientes.

El comunicado también responde a versiones erróneas difundidas en redes sociales sobre la revisión técnica y las sanciones que pueden aplicarse durante los controles.

Según la información municipal, quien conduce debe contar con DNI y Licencia Nacional de Conducir vigentes, con el mismo domicilio actualizado. La licencia debe corresponder a la categoría del vehículo.

También se debe disponer de:

Cédula verde: no tiene vencimiento, tanto para el titular como para una persona autorizada a conducir.

no tiene vencimiento, tanto para el titular como para una persona autorizada a conducir. Seguro automotor vigente: el comprobante puede presentarse en formato físico o digital.

el comprobante puede presentarse en formato físico o digital. Certificado de RTO/VTV vigente, cuando corresponda por la antigüedad del vehículo.

La cédula azul dejó de ser obligatoria, aunque las emitidas anteriormente continúan vigentes.

La documentación puede exhibirse en formato físico o mediante la aplicación oficial Mi Argentina, según corresponda. El Municipio aclaró que las capturas de pantalla no reemplazan los documentos digitales oficiales.

Patentes, matafuegos y balizas: qué debe tener el vehículo

Las chapas patente deben estar colocadas en sus lugares correspondientes, limpias y visibles, sin agregados ni alteraciones.

Además, el vehículo debe llevar un matafuegos con carga vigente, correctamente sujetado dentro del habitáculo, y balizas portátiles triangulares.

Estos elementos forman parte de los requisitos que pueden verificarse en los controles de tránsito.

RTO: cuándo es obligatoria y qué comprobante presentar

De acuerdo con las precisiones difundidas por la Municipalidad, la revisión técnica es obligatoria para los vehículos con más de tres años de antigüedad, independientemente del kilometraje recorrido.

Para circular, se debe portar el certificado vigente emitido por el taller donde se realizó la revisión. El comunicado señala que la oblea adherida al parabrisas no es un requisito obligatorio.

La revisión permite detectar posibles fallas mecánicas y contribuye a la seguridad de los ocupantes y de las demás personas que circulan por la vía pública.

El Municipio explicó que las cámaras de fotomultas labran una sola infracción mensual por falta de RTO y que, actualmente, registran una captura por patente.

Esa limitación corresponde al control mediante cámaras. Si la falta se detecta en operativos presenciales de Tránsito, pueden labrarse infracciones independientes en cada intervención, incluso dentro del mismo mes.

El monto informado por la Municipalidad para esta infracción es de $50.750 con el beneficio de pago voluntario. Las condiciones vigentes deben verificarse al momento de regularizar la situación.

Dónde consultar multas y realizar trámites

Para saber si un vehículo registra infracciones pendientes, se puede consultar a través de Munibot, al 3794-341768, y seleccionar la opción 6.

Según el comunicado, el trámite virtual ante el Tribunal de Faltas no tiene costo, al igual que las gestiones ante el Centro de Emisión de Licencias (CEL). En cambio, la gestión presencial en el Tribunal de Faltas, ubicado en avenida Artigas 1131, tiene un costo.

La Municipalidad advirtió que las multas pendientes pueden impedir la emisión del certificado de Libre Infracciones, necesario para renovar la Licencia Nacional de Conducir.

Por eso, recomendó revisar la documentación antes de salir, mantener la revisión técnica al día y acudir a los canales oficiales para resolver dudas y evitar inconvenientes durante los controles.