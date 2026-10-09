Fin de semana con deportes, música y actividades para disfrutar en Capital

Vecinos y visitantes podrán participar gratuitamente de propuestas deportivas, culturales y recreativas del sábado 10 al lunes 12 de octubre. La agenda incluye torneos de hockey, boxeo, kickboxing, certamen interbarrios, recorridos guiados y peña, con opciones para disfrutar en distintos espacios de Corrientes.



La programación se desarrollará en plazas, parques, clubes y espacios públicos, con propuestas destinadas a vecinos y visitantes. Al tratarse de actividades al aire libre, las mismas están sujetas al clima.





El sábado 10 se podrá disfrutar de:



• Maratón solidaria UCP: “La Cuenca corre por la Paz”: desde las 8, en avenida Juan Pablo II y Lavalle.

• Torneo Regional NEA Master Hockey Irupe 2026: desde las 10, en dos sedes: cancha 1, Taragüí Rugby Club (ruta 12, km 1.037); cancha 2, Asociación Correntina de Hockey (acceso al Perichón).

• Feria de Artesanos: de 10 a 21, en avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea.

• Vivimos Kickboxing XV Edición – Tatami por ring: desde las 13, en el Club Pingüinos (Santa Fe 1365). La gala profesional comenzará a las 20.

• Noche de Titanes 4 – Boxeo: desde las 16, en el Club Deportivo Juventus (avenida Chacabuco y Ayacucho), con exhibiciones y peleas amateurs.

• Zumba y Ritmos: desde las 17, en la plaza Capitán Giachino del barrio Santa Teresita (Saavedra y Necochea).

• Certamen Interbarrios “Jacinto Mamuh” – Sexta fecha: desde las 17, en Punta Mitre, junto al monumento a “Las Cautivas”.

• Deporte y recreación en el barrio Quintana: desde las 17, en la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas (avenida Frondizi y Cangallo).

• Fútbol Tenis y Tejo en el Camba Cuá: desde las 17, en el parque Camba Cuá (Carlos Pellegrini entre Misiones y Chaco).

• Jornada de Spinning con Sport Club: desde las 17, en el Paseo Terrazas del Paraná (avenida Costanera General San Martín y Thomas Edison).

• Descubrí Corrientes: “Parque Mitre, entre el ayer y hoy”: desde las 18. Punto de encuentro: entrada principal del parque Mitre (avenida Juan Torres de Vera y Aragón y Caa Guazú). Inscripciones: bit.ly/DESCUBRIPARQUEMITRE







El domingo 11 será el turno de:



• Torneo Regional NEA Master Hockey Irupe 2026: desde las 10, en Taragüí Rugby Club (ruta 12, km 1.037) y en la Asociación Correntina de Hockey (acceso al Perichón).

• Feria de Artesanos: de 10 a 21, en avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea.

• Desfile de Motos “Bodes Do Asfalto”: desde las 11, en el marco del 9º Encuentro Internacional EBAI 26 de motociclistas. La rodada partirá de la rotonda Virgen de Itatí y continuará por avenida Independencia, avenida Ferré, avenida 3 de Abril, costaneras General San Martín y Juan Pablo II, hasta la rotonda Poncho Verde.

• Deporte y recreación en el barrio Quintana: desde las 17, en la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas (avenida Frondizi y Cangallo).

• Fútbol Tenis y Tejo en el Camba Cuá: desde las 17, en el parque Camba Cuá (Carlos Pellegrini entre Misiones y Chaco).

• Peña de la ciudad: desde las 17, en la plaza La Tradición del barrio San Gerónimo. Participan: Anike Nderesaray, Esencia Corrientes, Siquiendo la Huella, Raiz Chamamecera, Agrupación Los Mitaí, Sabor Chamamecero, Lautaro Prieto y su Conjunto, Los Nuevos Picaros del Chamamé.

El lunes 12 , en tanto, continuará el Torneo Regional NEA Master Hockey Irupe 2026: desde las 10, en Taragüí Rugby Club (ruta 12, km 1.037) y en la Asociación Correntina de Hockey (acceso al Perichón).



Para aquellos que deseen acompañar desde sus hogares las propuestas: “Jacinto Mamuh” y “Peña de la ciudad” podrán hacerlo a través de Facebook y el canal de YouTube de la Municipalidad de Corrientes, ampliando el alcance de estas iniciativas culturales.