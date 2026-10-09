El Servicio Penitenciario de Corrientes cumplió 41 años

Por Corrientes al Día

El Servicio Penitenciario de Corrientes celebró su 41° aniversario y el Día del Agente Penitenciario con un acto central y un desfile protocolar en la costanera. La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quien destacó el crecimiento de la institución en materia de formación y la responsabilidad de acompañar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Participaron el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y el jefe del Servicio Penitenciario, inspector general Guillermo Sotelo, junto con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial e intendentes de la provincia.

Tras el pase de revista, el capellán Hernán González realizó una invocación religiosa y bendijo a los presentes.

Braillard Poccard resaltó el avance de la formación penitenciaria

Durante su discurso, el vicegobernador señaló que el aniversario representa un hito para la vida institucional del Servicio Penitenciario y puso el acento en la evolución de sus espacios educativos.

Recordó que, tiempo atrás, quienes ingresaban a la fuerza debían recurrir a cursos en otras provincias o en el ámbito nacional ante la falta de institutos propios. “Hoy tenemos instituciones formativas y educativas que son un verdadero ejemplo”, afirmó.

Braillard Poccard también describió la tarea penitenciaria como una de las funciones más delicadas y difíciles del Estado. En ese sentido, destacó tanto la convivencia cotidiana dentro de las unidades como el compromiso de brindar herramientas para el regreso a la vida en comunidad.

“Ustedes tienen la vocación permanente de lograr que esas personas, cuando vuelvan a su vida diaria, sean hombres y mujeres de provecho para la sociedad”, sostuvo.

Al cerrar su intervención, instó a los agentes a llevar con orgullo el uniforme gris y a valorar el servicio que prestan a la sociedad.

Sotelo: una tarea que va más allá de la custodia

El jefe del Servicio Penitenciario destacó el esfuerzo colectivo y el trabajo diario de quienes integran la institución. “Hoy nos reunimos con profundo orgullo para celebrar un año más de vida institucional. No solo es una fecha, es un reflejo del esfuerzo colectivo y del trabajo diario de cada persona que forma parte de nuestra historia”, expresó Sotelo.

Además, señaló que la función penitenciaria no se limita a la custodia. Explicó que la reinserción social se aborda mediante planes individualizados y programas especializados, adaptados a las necesidades de cada persona privada de la libertad.

También planteó el desafío de construir bases que permitan a las próximas generaciones continuar el desarrollo de la institución.

Gaya destacó el trato digno y el respeto por los derechos humanos

Por su parte, el ministro de Seguridad rindió homenaje a los hombres y mujeres que desempeñan la labor penitenciaria y subrayó el papel del personal en la construcción del prestigio institucional. “El prestigio de una institución no se mide por sus hechos históricos, sino por las personas que le dan vida”, manifestó.

Gaya remarcó que, junto con la custodia, el trabajo debe garantizar condiciones para un tratamiento digno y favorecer la reinserción social conforme a la ley. “En esta tarea diaria, la firmeza y el absoluto respeto por los Derechos Humanos son pilares innegociables”, concluyó.

La celebración finalizó con el desfile protocolar, acompañado por autoridades provinciales, representantes institucionales y la familia penitenciaria.