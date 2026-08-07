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Corrientes al Día

Qué dijo la cadena de gimnasios EXXEN después de los allanamientos

Publicado en agosto 7, 2026.

Por Corrientes al Día

Horas después del megaoperativo federal que alcanzó a sus instalaciones en Chaco y Corrientes, la cadena de gimnasios EXXEN Gym rompió el silencio y anunció el cierre temporal de todas sus sucursales hasta el lunes 10 de agosto.

La decisión se conoció luego de que Gendarmería Nacional llevara adelante 18 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Los procedimientos alcanzaron gimnasios, domicilios particulares y otros establecimientos comerciales vinculados a los investigados.

Entre los lugares allanados estuvo la flamante sede de EXXEN que funciona en el histórico edificio del Hotel Guaraní, en pleno centro de la ciudad de Corrientes.

A través de sus redes sociales, la empresa confirmó que sus establecimientos permanecerán sin actividad durante los próximos días. “Pedimos disculpas a nuestros clientes, amigos y familia. Los queremos”, expresó la cadena en el breve mensaje difundido públicamente.

De acuerdo con lo comunicado, las sucursales permanecerán cerradas hasta el lunes 10, medida que alcanza tanto a los establecimientos ubicados en territorio chaqueño como al gimnasio recientemente inaugurado en Corrientes.

La firma no brindó, al menos en ese comunicado, mayores precisiones sobre la investigación judicial ni sobre la situación de las personas alcanzadas por las medidas ordenadas por la Justicia Federal.

18 allanamientos en Chaco y Corrientes

El cierre de los gimnasios se produjo después de un amplio despliegue de Gendarmería Nacional, con procedimientos simultáneos en ambas provincias.

La investigación está encabezada por el fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.

Durante los operativos fueron secuestrados dinero, documentación, vehículos y máquinas utilizadas en los gimnasios, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La Justicia dispuso además órdenes de detención contra cinco personas vinculadas a la investigación.

Las medidas alcanzaron al CEO de la cadena, Federico Clinis Canal, además de Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal. También fueron alcanzados Mauro Lugo Heim y Yamil Gane.

Los investigadores intentan reconstruir movimientos patrimoniales y financieros para determinar si existieron maniobras destinadas a insertar en el circuito económico legal fondos de presunto origen ilícito.

El operativo generó una fuerte repercusión tanto en Chaco como en Corrientes debido a la cantidad de domicilios allanados y al despliegue de las fuerzas federales.

En la capital correntina, la atención estuvo concentrada especialmente en EXXEN Gym del Hotel Guaraní, una sede inaugurada recientemente en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad.

Mientras la Justicia Federal continúa con las medidas y el análisis del material secuestrado, EXXEN optó por suspender temporalmente sus actividades en todas sus sucursales. La investigación por presunto lavado de dinero, en tanto, permanece abierta y la responsabilidad penal de las personas investigadas deberá ser determinada judicialmente.

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