Denunció que fue sedada y abusada tras salir a un boliche en Santo Tomé

Por Corrientes al Día

Una joven oriunda de Colonia Liebig denunció haber sido víctima de abuso sexual después de que presuntamente le suministraran una sustancia que afectó su conciencia y memoria en un boliche de la localidad correntina de Santo Tomé. La investigación permitió identificar y detener a un sospechoso, quien permanece con prisión preventiva.

El fiscal Facundo Cabral, a cargo de la investigación, confirmó que existen elementos que respaldan la denuncia y que las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir parte del recorrido realizado por la víctima durante la madrugada del sábado.

De acuerdo con la denuncia, la joven había viajado desde Colonia Liebig y salió junto a un grupo de amigas a un local bailable ubicado sobre calle Centeno, en Santo Tomé.

Lo siguiente que recuerda es haber despertado sola y desorientada en un departamento cercano a la terminal de ómnibus, un lugar que aseguró no conocer. Además, presentaba signos que motivaron la intervención de las autoridades ante la sospecha de un ataque sexual.

La joven logró salir del edificio y acudió a una estación de servicio en busca de ayuda. Posteriormente realizó la denuncia.“Se presentó una mujer que dijo sospechar ser víctima de abuso y tenía signos que lo indicaban”, explicó Cabral. El fiscal destacó que la rápida intervención policial y el sistema de videovigilancia de Santo Tomé permitieron reconstruir los movimientos de la denunciante e identificar posibles sospechosos.

Las cámaras condujeron hasta un sospechoso

Los investigadores analizaron registros de diferentes cámaras y detectaron a un hombre que habría salido del mismo edificio en el que despertó la joven, donde funcionan alojamientos de alquiler temporario.

Según informó el fiscal, el sospechoso es oriundo de Curuzú Cuatiá y se encontraba circunstancialmente en Santo Tomé para participar de un torneo de póker. Había llegado acompañado por otras dos personas, quienes fueron demoradas e interrogadas, aunque hasta el momento no fueron vinculadas directamente con el presunto abuso.

La investigación incluyó además un allanamiento, requisas y la obtención de elementos destinados a peritajes. El hombre está detenido con prisión preventiva, sin plazos. Hay indicios serios del abuso”, señaló Cabral a Radio Dos.

Investigan si fue drogada dentro del boliche

Una de las principales hipótesis de la Fiscalía es que a la joven le habrían suministrado una sustancia dentro del local bailable que afectó su capacidad de discernimiento y posteriormente su memoria. “La víctima fue abordada en un local bailable, le proporcionaron una sustancia que inhibió su discernimiento y su memoria”, indicó el fiscal.

Por esa razón, la investigación se concentra ahora en el análisis de las cámaras del interior del boliche, además de estudios de laboratorio y otras pruebas que podrían ayudar a determinar qué sustancia habría sido utilizada y en qué circunstancias.

El acusado ya prestó declaración y presentó su versión de lo sucedido. Sin embargo, el fiscal Cabral manifestó públicamente que el relato no coincide, a su criterio, con los elementos reunidos hasta ahora. “Él declaró y contó una historia que, a mi juicio, es surrealista. No le creo, no se condice con las pruebas cotejadas”, afirmó.

La causa continúa bajo investigación. La Fiscalía procura ahora completar la reconstrucción de lo sucedido durante aquella madrugada, incorporar nuevos registros fílmicos y determinar si existen testigos que puedan aportar información.

Mientras avanzan las pericias, el hombre identificado durante la investigación permanece detenido con prisión preventiva. La responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia conforme avance el proceso.