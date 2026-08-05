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Capacitación en Ceremonial y Protocolo dirigido al sector público y privado en Corrientes

Publicado en agosto 5, 2026.

Con el cupo de participación totalmente agotado, comenzó el Programa de Formación en Ceremonial y Protocolo, bajo la organización de la Escuela de Gobierno de Corrientes. La capacitación se extenderá por dos meses, y está dirigida a personal del sector público y privado, y organizaciones sociales.

La apertura estuvo encabezada por la directora de la Escuela de Gobierno, Lorena Martínez, quien destacó que la capacitación brinda herramientas sobre normativa protocolar, organización de eventos institucionales y el correcto uso de los símbolos patrios. En ese sentido, señaló que la propuesta busca brindar “todas las herramientas de lo que es la normativa protocolar, la organización de eventos y la importancia de nuestros símbolos patrios, organizar y coordinar la gestión de eventos institucionales”.

Además, informó que el curso cuenta con 320 inscriptos y remarcó la importante respuesta obtenida: “Hay 320 inscriptos de la administración pública provincial, municipios e instituciones educativas”, al tiempo que destacó que “el interés por la capacitación superó las expectativas”.

Así, en representación del Ministerio Secretaría General, el subsecretario de Desarrollo Institucional, Santiago Merino, destacó el interés que despertó la capacitación y agradeció “al equipo de ceremonial, porque su trabajo es importante para los organismos institucionales para potenciar su trabajo”. A la vez, valoró la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de impulsar la formación de los agentes públicos.

La formación está a cargo del especialista Aníbal Gotelli, referente nacional en ceremonial, protocolo y logística organizativa, quien explicó que el programa permitirá incorporar conocimientos para la planificación y organización de actos oficiales, reuniones institucionales y eventos. “El curso de Ceremonial y Protocolo abordará de manera integral la organización de reuniones y actos oficiales”, afirmó.

Asimismo, precisó que durante los dos meses de cursado se desarrollarán contenidos vinculados a la logística organizativa, la normativa vigente y el uso adecuado de los símbolos patrios. En ese marco, remarcó que “el protocolo y el ceremonial son fundamentales para garantizar una organización eficiente, ya que permiten trabajar con método y previsión, evitando inconvenientes logísticos durante el desarrollo de los eventos”.

El cursado comprende siete módulos que abordarán temas como principios del ceremonial y la logística organizativa, gestión de eventos institucionales, normativa protocolar, símbolos nacionales e institucionales, mesa y planimetría protocolar, imagen institucional, relaciones de cortesía y comunicación oral protocolar.

Además, durante la capacitación se trabajará sobre la redacción de invitaciones oficiales, las etapas de organización de un evento, la ubicación de los símbolos patrios, el izamiento y arrío de la bandera, el rol de los abanderados y las técnicas para una comunicación institucional eficaz.

Nuevos espacios

Por último, Martínez adelantó que la Escuela de Gobierno continuará ampliando su oferta académica y anunció que “en septiembre habrá un curso de comunicación política institucional y otro de economía para no economistas”.

Asimismo, invitó a los interesados a sumarse a las próximas propuestas y explicó que “las personas pueden ir preinscribiéndose a través de nuestras redes sociales; analizamos cada formulario y, cuando la demanda lo requiere, ampliamos los cupos porque eso también es flexible”.

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