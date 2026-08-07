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Récord de participación en la instancia zonal de la Feria de Ciencia y Tecnología

Publicado en agosto 7, 2026.

Con más de 450 trabajos presentados, el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, inauguró la instancia zonal de la Feria de Ciencia y Tecnología 2026, que registró un récord de proyectos en los niveles inicial y superior. Los trabajos ganadores accederán a la instancia provincial.

La Feria de Ciencia y Tecnología es el resultado de un proceso de indagación escolar que se inicia en las aulas a partir de la inquietud de los estudiantes o de una problemática contextualizada, vinculada con los contenidos anuales.

De esta manera, la propuesta contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

La iniciativa integra los principales ejes del conocimiento y promueve la alfabetización en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en articulación con los objetivos prioritarios definidos para este año: el fortalecimiento de la alfabetización, el impulso del aprendizaje en matemática y la mejora de la articulación entre los distintos niveles educativos.

Durante el acto de inauguración, el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, explicó que la ministra de Educación, Ana Miño, no pudo estar presente por razones de agenda federal.

Navías confirmó que este año se presentaron 9.500 trabajos en toda la provincia, de los cuales 450 avanzaron a la instancia zonal.

“La Feria de Ciencias este año alcanzó a 170 mil alumnos y 18 mil docentes guía”, aseguró, y destacó el crecimiento de los proyectos tanto en cantidad como en calidad.

En la misma línea, el coordinador de Ciencia y Tecnología, Gustavo Berbere, señaló: “Los evaluadores están estos días desde las 8 de la mañana hasta las 20 analizando los proyectos realizados por estudiantes de toda la provincia”. Y agregó: “En nivel inicial triplicamos la cantidad de trabajos respecto al año pasado, en superior duplicamos la cantidad de trabajos, y en secundaria siempre fue una cantidad abultada de trabajos, por eso necesitábamos aumentar en inicial y superior y estamos muy felices por haberlo logrado”.

Por su parte, la directora de Políticas Socioeducativas, Silvina Romero, remarcó que la Feria de Ciencia es una de las actividades que congrega a todos los niveles y modalidades: “Es una de las actividades más integrales del Ministerio”. Además, coincidió con Berbere al señalar: “Teníamos una deuda pendiente con superior, que habitualmente tenía pocos trabajos presentados, pero este año nos están asombrando los números”.

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