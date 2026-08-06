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Corrientes al Día

Corrientes aprobó un plan para regularizar obras comerciales fuera de la normativa

Publicado en agosto 6, 2026.

Por Corrientes al Día

El Concejo Deliberante de Corrientes aprobó un nuevo Plan de Regularización de Obras con destino comercial, destinado a normalizar edificaciones que actualmente no cumplen con las normativas vigentes o que no cuentan con el certificado final exigido por los códigos municipales.

La iniciativa fue sancionada durante la 19° sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD), encabezada por su presidente, Marcos Amarilla, en una jornada que también incluyó modificaciones en materia ambiental y diferentes reconocimientos.

La nueva ordenanza busca brindar una herramienta para adecuar construcciones que no se ajusten a los Códigos de Edificación y Planeamiento Urbano de la capital correntina.

El régimen alcanza principalmente a edificaciones destinadas a actividades comerciales, pero también contempla inmuebles utilizados como depósitos y aquellos vinculados con la sanidad, educación y cultura.

Según lo establecido, la Municipalidad de Corrientes otorgará beneficios e incentivos a quienes adhieran al programa y avancen en la regularización de sus propiedades.

Cambios en la gestión de aceites vegetales usados

Durante la sesión, los concejales aprobaron además una modificación al artículo 13 de la Ordenanza Nº7306, que regula la gestión ambiental de los Aceites Vegetales Usados (AVUs).

La normativa promueve que los pequeños generadores domésticos realicen una disposición diferenciada de estos residuos para permitir posteriormente su tratamiento, valorización y aprovechamiento.

También establece que la disposición de los residuos deberá quedar en manos de agentes capacitados y habilitados para la recolección, transporte, tratamiento o gestión de este tipo de materiales.

Proponen declarar Ciudadano Ilustre a “Toto” Gutnisky

Entre los proyectos que tomaron estado parlamentario se encuentra la iniciativa para otorgar el título de Ciudadano Ilustre al doctor Léon Horacio “Toto” Gutnisky.

La propuesta, que fue enviada a la comisión de Cultura, destaca su trayectoria en el ámbito jurídico, su desempeño legislativo y ejecutivo y sus aportes al desarrollo productivo, la docencia, la cultura y la memoria histórica de Corrientes.

El cuerpo también declaró de interés el Día Nacional de la Educación Especial, que se conmemora el 9 de agosto bajo el lema “Nada de nosotros sin nosotros, por una inclusión real”.

Asimismo, reconoció el desempeño de la deportista correntina Natalia Carolina Romero por su participación en el Torneo Internacional Masters Cup +45, Rotterdam 2026, y declaró de interés las 24° Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, previstas para el 28 y 29 de agosto.

El Concejo se prepara para sesionar en Molina Punta

Paralelamente, el HCD avanza con la organización de su tercera sesión itinerante de 2026, que tendrá como escenario el barrio Molina Punta.

Como paso previo, este viernes a las 10 se realizará una reunión preparatoria en la Escuela Secundaria Presidente Doctor Arturo Frondizi.

La convocatoria está abierta a los vecinos de Molina Punta y sectores cercanos, quienes podrán acercar reclamos, propuestas y necesidades del barrio. Las inquietudes recogidas podrán transformarse posteriormente en proyectos para ser analizados durante la sesión itinerante del Concejo Deliberante.

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