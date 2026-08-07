El Senado dio media sanción a la Ley de Propiedad Privada: acelera desalojos y limita expropiaciones

Por Corrientes al Día

Tras una extensa y tensa sesión, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La propuesta obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. El resultado fue confirmado oficialmente por el Senado.

La aprobación llegó, sin embargo, después de que La Libertad Avanza (LLA) tuviera que retirar dos de los capítulos más controvertidos: el referido a la compra de tierras rurales por extranjeros y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

De esta manera, el proyecto que avanzó en el Congreso quedó concentrado, entre otros aspectos, en agilizar los desalojos ante ocupaciones ilegales y modificar las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar bienes privados.

37 votos a favor y 33 en contra

La iniciativa reunió el respaldo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR y tres del PRO, además de legisladores provinciales.

Entre los votos afirmativos estuvo el del correntino Carlos “Camau” Espínola, junto a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y la chubutense Edith Terenzi.

En contra votaron 24 integrantes del interbloque justicialista, tres senadores de Convicción Federal y otros legisladores de bancadas provinciales.

El resultado permitió al oficialismo superar una instancia clave, aunque se trata todavía de una media sanción, ya que la iniciativa deberá pasar por Diputados antes de convertirse en ley.

Desalojos más rápidos ante ocupaciones

Uno de los principales cambios que sobrevivió a la negociación parlamentaria apunta a acelerar la recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, explicó que la reforma plantea que esos desalojos tramiten mediante un procedimiento sumarísimo, en lugar de la vía ordinaria, con el propósito de acortar los tiempos judiciales.

“El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos”, sostuvo el legislador libertario durante el debate, al defender la iniciativa sobre la base del artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad de la propiedad.

La propuesta también introduce cambios en el régimen de expropiaciones, otro de los puntos que provocó fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

El Gobierno retiró el capítulo sobre extranjerización de tierras

La discusión política más fuerte se produjo alrededor de las tierras rurales.

Ante la resistencia de gobernadores, sectores opositores y senadores dialoguistas, el oficialismo terminó eliminando el capítulo que pretendía modificar las restricciones sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

El tema había generado especial repercusión en provincias con grandes extensiones rurales y recursos estratégicos.

La decisión resultó determinante para destrabar las negociaciones y conseguir los votos necesarios para avanzar con el resto del proyecto.

También quedó afuera la reforma de la Ley de Manejo del Fuego

El segundo retroceso para el Gobierno llegó durante la propia sesión.

LLA buscaba modificar la Ley de Manejo del Fuego, pero al advertir que no contaba con los votos necesarios decidió retirar también ese capítulo antes de la votación definitiva.

La legislación vigente establece restricciones para modificar el uso de terrenos afectados por incendios durante determinados períodos. Entre otros casos, contempla 60 años para bosques nativos y humedales y 30 años para áreas agropecuarias.

El Gobierno argumentaba que esas limitaciones podían terminar perjudicando a propietarios cuyos campos fueran alcanzados por incendios. Finalmente, el régimen actual no fue modificado.

Fuerte cruce entre el peronismo y La Libertad Avanza

El debate estuvo atravesado por posiciones antagónicas.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, lanzó duras críticas y calificó el proyecto como “inconstitucional”, especialmente por los cambios planteados en materia de expropiaciones.

Desde la vereda opuesta, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al señalar que busca proteger a los propietarios frente a usurpaciones y abusos del propio Estado.

La libertaria Nadia Márquez argumentó, por su parte, que el proyecto pretende “ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas” y agilizar la recuperación de inmuebles.

Desde la UCR, Maximiliano Abad acompañó la iniciativa, aunque advirtió que la llegada de inversiones no dependerá únicamente de estas reformas, sino de contar con estabilidad económica, instituciones sólidas y reglas previsibles.

La votación en el Senado no convirtió todavía al proyecto en ley. Como confirmó la propia Cámara alta, obtuvo media sanción y fue girado a Diputados.

La iniciativa llegará a la Cámara baja considerablemente más acotada que la propuesta original, sin la reforma sobre extranjerización de tierras y sin cambios a la Ley de Manejo del Fuego.

El Gobierno consiguió así una victoria legislativa, pero debió resignar dos de los puntos que habían generado mayor resistencia para reunir los votos necesarios y mantener con vida su proyecto de protección de la propiedad privada.