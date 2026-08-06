Desesperada búsqueda en el Paraná: intentó sujetar su lancha y fue arrastrado por el río

Por Corrientes al Día

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó este jueves por la tarde en el río Paraná, frente a la ciudad de Corrientes, luego de que un joven de 30 años desapareciera en las aguas mientras intentaba recuperar una lancha que se había soltado durante el fuerte temporal.

El hombre buscado fue identificado como Félix Fabián Falcón, oriundo de la provincia del Chaco. El hecho ocurrió en inmediaciones del kilómetro 1200 del Paraná, en la zona del astillero y cercana a la playa Arazaty.

De acuerdo con las primeras informaciones, dos hombres y dos mujeres habían llegado en una embarcación hasta un banco de arena. Cuando la tormenta comenzó a intensificarse, la lancha se habría desprendido de la soga que la mantenía asegurada y comenzó a alejarse empujada por el viento y la corriente.

El temporal complicó todo

Ante la situación, uno de los jóvenes se lanzó al agua con la intención de alcanzar la embarcación, pero no lo consiguió. Segundos después, Falcón también habría ingresado al río para intentar recuperarla.

La fuerza de la corriente y las turbulentas aguas terminaron arrastrándolo hasta que se perdió de vista, desatando inmediatamente el pedido de auxilio. Los otros tres integrantes del grupo pudieron ser puestos a salvo.

Encontraron la lancha cerca de Arazaty

Mientras avanzaba el operativo, la embarcación, identificada con el nombre “Acuario”, fue localizada posteriormente en inmediaciones de la playa Arazaty, pero sin Falcón a bordo.

A partir de la alerta, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Corrientes desplegaron tareas para localizar al joven en el Paraná.

Las condiciones meteorológicas y el estado del río representaban un desafío adicional para el operativo, que continuaba durante la tarde de este jueves.

La búsqueda permanece activa y las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información relevante se comunique inmediatamente con las fuerzas de seguridad.