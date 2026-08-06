Valdés anticipó reclamos por tarifas, El Niño y condicionó nuevos aumentos salariales a la coparticipación

Por Corrientes al Día

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, trazó un amplio panorama de la agenda provincial y adelantó cuáles serán las prioridades de su gestión para los próximos meses. En rueda de prensa habló de salarios estatales, tarifas eléctricas, el fenómeno de El Niño, obras de infraestructura, elecciones y la polémica por la Ley de Tierras.

Uno de los anuncios centrales fue que Corrientes impulsará junto al Norte Grande una tarifa eléctrica diferencial, mientras que sobre una eventual nueva recomposición salarial para los empleados públicos sostuvo que dependerá de la evolución de los recursos provenientes de la coparticipación federal.

Valdés confirmó que participará el próximo 12 de agosto de la cumbre de gobernadores que se realizará en Misiones, donde la provincia llevará como uno de sus principales reclamos el elevado costo de la energía eléctrica en el norte argentino.

“Vamos a buscar tener una tarifa diferenciada”, adelantó y explicó que la intención es presentar un proyecto que otorgue al Norte Grande un tratamiento similar al régimen vigente para las denominadas zonas frías.

El gobernador sostuvo que buscarán convertir la iniciativa en ley para lograr “una quita en el costo de la energía” que permita mejorar las tarifas que pagan los habitantes de las provincias norteñas.

Otro de los asuntos que Corrientes pretende plantear en el encuentro regional es el elevado costo de la logística, considerado una de las principales desventajas competitivas para producir y comercializar desde esta parte del país.

Aumentos salariales: la Provincia espera los números de agosto

Consultado sobre nuevos anuncios para los trabajadores estatales, Valdés aseguró que la posibilidad se encuentra todavía bajo análisis. “Los anuncios salariales por el momento están en etapa de estudio. Estamos viendo cómo está la coparticipación y se van a dar cuando encontremos una cierta estabilización”, explicó.

En ese sentido, señaló que los ingresos por coparticipación mostraron una mejora durante julio y que la Provincia aguarda comprobar si esa tendencia continúa. La coparticipación tuvo un signo de mejora en julio. Esperamos que en agosto la proyección sea la correcta y se mantenga para poder pensar en los próximos meses”, afirmó.

Valdés también recordó que Corrientes otorgó un incremento salarial antes del pago del aguinaldo.

El Niño, la principal preocupación

El gobernador ubicó al posible impacto del fenómeno de El Niño entre las prioridades inmediatas de la gestión y anticipó una reunión con todos los intendentes para coordinar un plan de contingencia.

Según detalló, el ministro Carlos Vignolo está terminando un protocolo de actuación que será presentado próximamente y puesto a disposición de los municipios.

La intención, explicó, es definir con anticipación responsabilidades, logística y mecanismos de respuesta para evitar dificultades de coordinación ante posibles emergencias meteorológicas. “Estamos trabajando mucho para que quede todo ordenado y, si finalmente sucede la situación del fenómeno de El Niño, podamos estar trabajando todos juntos”, sostuvo.

En paralelo al esquema de contingencia, Valdés destacó las intervenciones que se vienen realizando para reducir el impacto de lluvias intensas.

Mencionó particularmente los trabajos ejecutados en barrios periféricos y en el canal del barrio Pirayuí, en la ciudad de Corrientes. “Estamos haciendo trabajos que eran sumamente necesarios y que van a ayudar en el escurrimiento”, aseguró.

El mandatario reconoció que la intensidad de las precipitaciones puede variar considerablemente, pero remarcó que el objetivo de las obras es conseguir que el agua pueda evacuar con mayor rapidez.

Fuerte postura ante la discusión por la Ley de Tierras

Valdés también se pronunció sobre el conflicto generado alrededor de la propuesta del Gobierno nacional para modificar el régimen de tierras rurales. “Tengo entendido que se retiró parte del proyecto. Es un debate que tiene que darse, pero estaba mal encarado y mal explicado”, consideró.

Luego dejó una definición contundente: “No van a encontrar ningún argentino que esté a favor de la extranjerización de las tierras”.

Para el gobernador, la discusión sobre mecanismos destinados a garantizar inversiones puede darse, pero sostuvo que la propuesta nacional generó rechazo debido a la forma en que fue comunicada.

Corredor Belgrano y avenida 3 de Abril

En materia de infraestructura vial, Valdés adelantó que el próximo miércoles habrá una audiencia vinculada al Corredor Belgrano. “Queremos darle un anexo al tramo de la avenida 3 de Abril. Esperemos la adjudicación”, indicó, sin brindar mayores precisiones sobre los plazos del proyecto.

¿Corrientes desdoblará las elecciones?

Ante las consultas sobre la posibilidad de que la Provincia decida separar sus comicios de las elecciones nacionales de 2027, Valdés evitó anticipar una definición.

Aseguró que actualmente su administración está concentrada en la gestión y particularmente en las medidas preventivas frente a El Niño. “Es una propuesta que no la hemos conversado con el sector político”, respondió.

Cambios en la tarjeta Mbareté y foco en la mortalidad infantil

Otro de los temas abordados fue la política sanitaria. Valdés anticipó que su administración trabaja junto al área de Salud en un nuevo formato para las tarjetas Mbareté.

El gobernador señaló además que uno de los principales objetivos será reforzar las acciones destinadas a reducir la mortalidad infantil. “Vamos a trabajar en el índice de mortalidad infantil, que es el que más nos preocupa. Vamos a buscar fortalecer este problema que tenemos”, expresó.