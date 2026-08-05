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Corrientes al Día

Con un amplio operativo, “Corrientes Cerca” estará en el barrio Rio Paraná de la Capital

Publicado en agosto 5, 2026.

La Provincia realizará este sábado 8 un nuevo operativo integral con el programa “Corrientes Cerca”. La jornada tendrá lugar desde la 9 en el barrio Río Paraná de Capital, precisamente en el comedor Paranacito (Ex Combatiente de Malvinas 5200).

Se trata de una iniciativa articulada por el Ministerio Secretaría General que acerca el Estado a la comunidad brindando servicios, trámites y acompañamiento con jornadas abiertas, gratuitas y accesibles para todos los correntinos.

A través de distintas áreas del Gobierno, los vecinos tendrán a disposición atención médica y vacunación, asesoramiento social, trámites de DNI, gestión previsional, peluquería y atención veterinaria a mascotas.

Además, habrá stands institucionales del AOSC Ente Regulador, Instituto de Desarrollo Rural (IDERCOR), Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DIPNA), Seguridad Vial y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

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