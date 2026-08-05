La Policía de Corrientes exhibió sus equipos y operativos ante estudiantes

Por Corrientes al Día

La Policía de Corrientes realizó este miércoles una exposición abierta frente a la Jefatura, donde diferentes unidades presentaron sus equipamientos y explicaron a estudiantes cómo trabajan en tareas de prevención, seguridad, rescate y lucha contra el delito.

La actividad comenzó pasadas las 9.30 en la intersección de las calles Buenos Aires y Fray José Quintana, en la ciudad de Corrientes. Participaron alumnos y docentes de distintos establecimientos educativos invitados especialmente para recorrer los stands.

Durante la jornada, los efectivos mostraron los recursos utilizados en operativos de alto riesgo, controles viales, investigaciones, emergencias, seguridad rural, combate de incendios y rescate de personas.

Entre las unidades participantes estuvieron la Policía de Alto Riesgo (PAR), Infantería, el Grupo Táctico de Operaciones (GTO), Canes, Caballería, Policía Turística y el Sistema Integral de Seguridad 911.

También expusieron sus funciones la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, Seguridad Rural y Ecológica, Seguridad Vial y la Dirección General de Lucha contra el Fuego.

La propuesta incluyó la participación del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERyS), el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) y el Grupo de Intervención Rápida (GIR).

La Escuela de Policía “General José Francisco de San Martín” y la Escuela de Suboficiales “Juan Bautista Cabral” presentaron además sus propuestas de formación y brindaron información sobre la preparación de los futuros integrantes de la fuerza.

El objetivo de la exposición fue acercar el trabajo policial a la comunidad y permitir que los estudiantes conocieran de manera directa las funciones, herramientas y protocolos de las diferentes áreas.

La actividad contó con la presencia del ministro de Seguridad, Adán Gaya; el jefe de Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón; la subsecretaria de Seguridad, Ingrid Jetter; y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez.

También participaron el subjefe de Policía, comisario general Walter Darío Aceval; integrantes del Estado Mayor Policial, directores generales, autoridades de los distintos cuadros de la fuerza, docentes, alumnos e invitados especiales.