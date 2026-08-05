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Corrientes al Día

Diputados aprobó una ley para atraer inversiones tecnológicas y generar empleo en Corrientes

Publicado en agosto 5, 2026.

Por Corrientes al Día

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó con modificaciones el proyecto que moderniza el Régimen de Promoción de Inversiones e incorpora actividades vinculadas con la industria 4.0, la inteligencia artificial, la robótica y el internet industrial. La iniciativa pasó al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

La propuesta actualiza el artículo 3 de la Ley 5470 con el objetivo de ampliar los beneficios promocionales a sectores tecnológicos y servicios modernos que no estaban contemplados en la normativa original.

La sesión estuvo encabezada por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Tassano.

Nuevas actividades dentro del régimen de promoción

El proyecto busca adecuar la legislación provincial a las actuales dinámicas productivas y fortalecer las herramientas del Estado para captar capitales privados que generen empleo y desarrollo económico.

Además, habilita al Poder Ejecutivo a incorporar nuevos sectores o actividades al régimen, de acuerdo con la política de desarrollo que implemente la Provincia.

Según explicaron los legisladores, la reforma abre las puertas a ramas de la producción, la tecnología y los servicios que hasta ahora quedaban fuera de los beneficios. También pretende posicionar a Corrientes como un destino competitivo para las inversiones, con reglas claras y seguridad jurídica.

Inteligencia artificial, robótica y empleo calificado

La diputada Sofía Brambilla sostuvo que la incorporación de estas actividades responde a los nuevos modelos de producción, fomenta la innovación y permite atraer inversiones de mayor valor agregado.

“Estamos ante una actualización de nuestro régimen de promoción de inversiones que procura adecuar la legislación provincial a las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas”, señaló.

La legisladora agregó que la iniciativa busca impulsar la creación de empleo calificado y reunir en una sola norma el listado de actividades alcanzadas por los beneficios.

Una vez sancionada definitivamente, la normativa derogará las leyes 5768 y 6688, cuyos contenidos serán unificados dentro del nuevo esquema. El objetivo es contar con un registro único que facilite la aplicación y administración del régimen.

Durante la sesión, la Cámara de Diputados también aprobó una prórroga de 180 días para el plazo establecido en la Resolución 6/24.

La medida permitirá continuar el trabajo de la Comisión Técnica Especial encargada del estudio, análisis y redacción del proyecto de reforma de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

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