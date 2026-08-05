Hallaron en Empedrado el cuerpo del hombre que cayó del puente General Belgrano

Por Corrientes al Día

Después de intensos rastrillajes, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró este miércoles el cuerpo del hombre de 45 años que se había arrojado al río Paraná desde el puente interprovincial General Manuel Belgrano.

El hallazgo se produjo alrededor de las 13.50, frente a la costa correntina de Empedrado. La víctima era oriunda de la provincia del Chaco y permanecía desaparecida desde el martes.

La búsqueda se inició luego de que varias personas alertaran sobre una situación de emergencia en el viaducto, a la altura del kilómetro 2 de la Ruta Nacional 16, en el carril descendente, debido a la trasmisión en vivo a través de una red social que realizó la víctima antes de tomar la trágica determinación.

Al llegar al sector señalado, los efectivos policiales entrevistaron a integrantes de la organización Ángeles del Puente, quienes indicaron que transeúntes habían advertido la caída de un hombre a las aguas del Paraná.

A partir de esa información se desplegó un amplio operativo del que participó personal de la Prefectura Naval, con recorridas por el río y las zonas costeras.

Finalmente, la delegación Barranqueras de Prefectura confirmó que el cuerpo fue localizado sin vida en aguas del Paraná, dentro de la jurisdicción de Empedrado.

Tras el hallazgo, las autoridades activaron las diligencias correspondientes para identificar formalmente a la víctima y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La investigación quedó en manos de la Justicia.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, es importante buscar acompañamiento inmediato. En Argentina se puede llamar gratuitamente al 0800-345-1435, desde cualquier punto del país, o al 135 en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Ante una emergencia, comunicarse con el 911 o acudir a la guardia hospitalaria más cercana.