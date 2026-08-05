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El nuevo camión desobstructor ya intervino en 15 puntos de la Capital

Publicado en agosto 5, 2026.

A dos semanas de su incorporación al parque automotor municipal, el moderno equipo adquirido por la gestión del intendente Claudio Polich ya realizó trabajos de limpieza y desobstrucción de conductos pluviales en distintos sectores de Corrientes.

La Municipalidad de Corrientes continúa fortaleciendo las acciones preventivas para el mantenimiento del sistema de desagües pluviales mediante la utilización del nuevo camión desobstructor, una unidad de última generación que, desde su incorporación hace aproximadamente dos semanas, ya permitió intervenir en 15 puntos estratégicos de la ciudad.

La incorporación de este equipamiento forma parte de la política impulsada por el intendente Claudio Polich para seguir invirtiendo en infraestructura, tecnología y servicios destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos, reforzando la capacidad operativa del Municipio para el mantenimiento de la red pluvial.

En este período, el camión realizó tareas de limpieza y desobstrucción de ductos en las intersecciones de Trento y El Trébol; San Francisco y Alejandro Dumas; avenida Maipú, entre Guatemala y Mocoretá; avenida J. R. Fernández y Remedios de Escalada; avenida Juan de Garay y J. R. Vidal; avenida del IV Centenario y Teniente Ibáñez; Tilcara y Los Tehuelches; Carlos Pellegrini y Entre Ríos; avenida Teniente Ibáñez y Zárate; avenida Raúl Alfonsín y Resoagli; Medrano y Cabrera; Luis Braille y pasaje Birán; Samuel Morse y El Jacarandá; y avenida del IV Centenario e Iberá.

En todos esos sectores se retiraron sedimentos, barro y residuos acumulados en las cañerías, permitiendo recuperar la capacidad hidráulica de los conductos y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano. Desde el municipio se indicó que el cronograma continuará diariamente en otros puntos considerados prioritarios para favorecer el correcto escurrimiento del agua durante los eventos de lluvia.

El moderno vehículo representa un importante salto de calidad para las tareas que desarrolla el Municipio. Su sistema de hidrojet permite limpiar los conductos mediante agua a alta presión, removiendo las obstrucciones existentes, mientras que el equipo vactor aspira inmediatamente los sedimentos desprendidos para su correcta disposición final. Esta combinación tecnológica hace más eficiente el trabajo de las cuadrillas municipales y reduce significativamente los tiempos de intervención.

La utilización del nuevo camión se integra a una planificación permanente que incluye la limpieza de canales, sumideros y conductos pluviales, además de la ejecución de nuevas obras hidráulicas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y anticiparse a posibles contingencias climáticas.

En ese marco, la Municipalidad intensifica las tareas preventivas ante los pronósticos que anticipan un posible impacto del fenómeno climático “El Niño” en los próximos meses. Las acciones se desarrollan de manera coordinada con el Gobierno provincial, en el ámbito de la Junta Provincial de Defensa Civil, de la que participa activamente el intendente Claudio Polich, con la premisa de mantener el sistema pluvial en óptimas condiciones y minimizar riesgos para los vecinos.

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