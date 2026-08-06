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Corrientes al Día

Polich y Lourdes Sánchez sellaron un acuerdo para potenciar la cultura y el turismo en Corrientes

Publicado en agosto 6, 2026.

Por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes y el Instituto de Cultura de la Provincia profundizaron su agenda conjunta con un acuerdo que busca ampliar la oferta cultural y turística de la capital durante todo el año. El convenio incluye mejoras en espacios emblemáticos, visitas guiadas y nuevas actividades destinadas tanto a vecinos como a visitantes.

El acuerdo fue firmado en el Palacio Municipal por el intendente Claudio Polich y la titular del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez. También participaron la secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda, y el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna.

Mejoras en el anfiteatro Cocomarola y nuevas actividades

Uno de los principales puntos del convenio establece que la Municipalidad realizará tareas de mantenimiento en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los escenarios culturales más importantes de Corrientes.

Como parte del esquema de cooperación, el Instituto de Cultura facilitará el uso del predio para actividades organizadas por el Municipio cuando sea necesario.

Además, ambas instituciones avanzarán con un programa de visitas guiadas a museos, teatros y otros sitios de valor histórico, arquitectónico y artístico, con la intención de conformar una propuesta turística y cultural más amplia en la ciudad.

“Firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de Cultura de la Provincia que establece un vínculo de ida y vuelta y nos permitirá seguir trabajando juntos para ampliar la oferta cultural de la ciudad, con visitas guiadas al Teatro Vera, a los museos y a otros espacios que forman parte de nuestro patrimonio”, explicó Polich.

Un circuito para mostrar el patrimonio de Corrientes

El intendente señaló que la propuesta apunta a integrar los espacios municipales y provinciales dentro de un circuito capaz de mostrar la diversidad cultural de la capital correntina. “Queremos mostrar la historia, el patrimonio arquitectónico y la riqueza cultural de Corrientes, sumando esfuerzos para que vecinos y turistas puedan disfrutar de todo lo que ofrece nuestra ciudad”, sostuvo.

Polich también destacó que la articulación permitirá aprovechar mejor la infraestructura disponible y continuar poniendo en valor los lugares que forman parte de la identidad correntina.

Cultura como motor de desarrollo y turismo

Por su parte, Lourdes Sánchez destacó el compromiso del Municipio y consideró que el acuerdo abre nuevas posibilidades para desarrollar propuestas conjuntas. “Las puertas del Teatro Vera, del anfiteatro y de nuestros museos están abiertas para todas las acciones que podamos llevar adelante en conjunto”, afirmó.

La titular del Instituto de Cultura resaltó además el potencial artístico de la provincia y la importancia de proyectarlo más allá de Corrientes. “Somos cuna de grandes talentos en la danza, la música y el chamamé. Tenemos mucho para mostrar al país y al mundo, y este tipo de acuerdos nos ayuda a seguir fortaleciendo ese camino”, concluyó.

El convenio busca así convertir al patrimonio cultural en una herramienta para fortalecer también el turismo, sumando propuestas permanentes que permitan posicionar a la ciudad de Corrientes como un destino atractivo más allá de sus grandes eventos y festivales.

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