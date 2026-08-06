Arranca el pago del Plus unificado para estatales correntinos

El cronograma se extiende hasta el próximo jueves 13. Alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. El beneficio es de $110 mil.

Los agentes de la administración pública provincial percibirán el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de agosto, entre este viernes 7 y el jueves 13. El beneficio salarial es de $110 mil por beneficiario y alcanza a activos, jubilados y pensionados.

Cabe destacar que el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado), junto con el Plus de Refuerzo y el haber, conforma el Ingreso Salarial Mensual de cada agente de la administración pública provincial.

El cronograma de pago comienza este viernes 7, día que cobrarán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.

El lunes 10 percibirán aquellos con DNI terminados en 2 y 3. Este tramo estará disponible a través del homebanking de cada caja de ahorro sueldo y, en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.

El cronograma de pago continuará el martes 11, para las terminaciones en 4 y 5. El miércoles 12, 6 y 7; y finalizará el pago del Plus Unificado de agosto, el jueves 13, para los documentos terminados en 8 y 9.