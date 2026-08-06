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Corrientes participó de la Asamblea Federal de Justicia y firmó convenio

Publicado en agosto 6, 2026.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni, representó a la provincia en una nueva reunión plenaria del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), donde junto a representantes de 21 jurisdicciones se avanzó en una agenda común para fortalecer el sistema judicial argentino. En ese marco, Corrientes suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación para impulsar acciones conjuntas de capacitación, modernización y acceso a la justicia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes, Juan José López Desimoni, participó en Puerto Iguazú, Misiones, de una nueva Asamblea Plenaria del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), encabezada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. El encuentro reunió a representantes de 21 provincias con el objetivo de coordinar políticas públicas y fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las jurisdicciones provinciales.

En ese marco, Corrientes suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación, destinado a promover acciones conjuntas en materia de capacitación, fortalecimiento institucional, modernización del servicio de justicia y ampliación del acceso a derechos, consolidando el trabajo articulado entre ambas jurisdicciones.

Durante la jornada se analizaron los principales desafíos de la agenda federal de justicia, entre ellos la implementación del Sistema Acusatorio, la digitalización y modernización de los procesos judiciales, el fortalecimiento de las justicias de paz, el acceso a la justicia y la coordinación de políticas criminales para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el ciberdelito y la trata de personas.

Asimismo, se presentaron los avances de distintos programas nacionales vinculados a la desfederalización del microtráfico de estupefacientes, la lucha contra la trata de personas, la mediación, el fortalecimiento de las justicias provinciales y el desarrollo de un sistema federal integrado de adopción.

En el marco de la renovación de autoridades del COFEJUS, el ministro Juan José López Desimoni fue elegido por sus pares como representante de la región Nordeste (NEA) dentro del Consejo, función que ejercerá junto a los demás delegados regionales designados para representar al NOA, Centro, Cuyo y Patagonia.

La participación de Corrientes en este espacio federal, junto con la designación del ministro como representante del NEA, reafirma el compromiso de la provincia con la construcción de políticas públicas articuladas que fortalezcan una justicia más moderna, cercana y eficiente en todo el país.

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