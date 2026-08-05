Lanzamiento oficial de la Liga Provincial de Mayores de Básquet

Con la presencia del secretario de Deportes, Jorge Terrile, y el presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC) Marcelo Quagliozzi, se realizó este martes el lanzamiento oficial de la Liga Provincial de Mayores.

En representación del Gobierno Provincial, el titular de la cartera deportiva felicitó a los equipos que competirán en el torneo y reafirmó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia a las instituciones del básquet correntino.

Desde este viernes 7 de agosto, la competencia reunirá a diez clubes: seis de Corrientes Capital, uno de Curuzú Cuatiá, uno de Esquina, uno de Monte Caseros y uno de Santa Lucía.

El certamen se disputará en dos zonas de cinco equipos cada una, y los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

Todos los partidos se transmitirán en vivo, de forma libre y gratuita, a través del canal de YouTube de la FBPC. Además, el torneo otorgará dos plazas para la Liga Federal que se disputará en 2027.

Al cierre de la presentación, Jorge Terrile entregó pelotas oficiales a los referentes de los equipos participantes y los alentó a continuar trabajando para el crecimiento del básquet en todo el territorio provincial.

“Por indicación del gobernador Juan Pablo Valdés vamos a seguir trabajando articuladamente con los clubes”. “Sabemos lo que cuesta sostener una categoría, un viaje, una escuelita. Por eso el mensaje es claro: el Gobierno de Corrientes va a estar Siempre Cerca de los que le ponen el corazón a la camiseta”.