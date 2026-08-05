Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

Lanzamiento oficial de la Liga Provincial de Mayores de Básquet

Publicado en agosto 5, 2026.

Con la presencia del secretario de Deportes, Jorge Terrile, y el presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC) Marcelo Quagliozzi, se realizó este martes el lanzamiento oficial de la Liga Provincial de Mayores.

En representación del Gobierno Provincial, el titular de la cartera deportiva felicitó a los equipos que competirán en el torneo y reafirmó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia a las instituciones del básquet correntino.

Desde este viernes 7 de agosto, la competencia reunirá a diez clubes: seis de Corrientes Capital, uno de Curuzú Cuatiá, uno de Esquina, uno de Monte Caseros y uno de Santa Lucía.

El certamen se disputará en dos zonas de cinco equipos cada una, y los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

Todos los partidos se transmitirán en vivo, de forma libre y gratuita, a través del canal de YouTube de la FBPC. Además, el torneo otorgará dos plazas para la Liga Federal que se disputará en 2027.

Al cierre de la presentación, Jorge Terrile entregó pelotas oficiales a los referentes de los equipos participantes y los alentó a continuar trabajando para el crecimiento del básquet en todo el territorio provincial.

“Por indicación del gobernador Juan Pablo Valdés vamos a seguir trabajando articuladamente con los clubes”. “Sabemos lo que cuesta sostener una categoría, un viaje, una escuelita. Por eso el mensaje es claro: el Gobierno de Corrientes va a estar Siempre Cerca de los que le ponen el corazón a la camiseta”.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

“Juegos Correntinos 2026” con nuevos clasificados a la fase Provincial

Publicado en julio 23, 2026.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Deportes de la Provincia, se desarrolló con éxito la etapa Zonal 5 de los Juegos Correntinos 2026, en articulación con los municipios de (...)

SEGUIR LEYENDO

Argentina venció a Inglaterra con una remontada épica y jugará la final del Mundial 2026 ante España

Publicado en julio 15, 2026.

Por Corrientes al Día La Selección Argentina volvió a escribir una página inolvidable en la historia del fútbol. Con una remontada épica, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a (...)

SEGUIR LEYENDO

Argentina sufrió, ganó en el alargue y está en semifinales del Mundial 2026

Publicado en julio 12, 2026.

Por Corrientes al Día La Selección Argentina volvió a demostrar que sabe ganar en los momentos más difíciles. La Albiceleste derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, luego de (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app

AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Arranca el pago del Plus unificado para estatales correntinos

Actualidad

Polich y Lourdes Sánchez sellaron un acuerdo para potenciar la cultura y el turismo en Corrientes

Nacionales

Tierras en manos extranjeras: aumentaron más de un 6% desde 2018 y 31 departamentos superan el límite legal

Municipales

El nuevo camión desobstructor ya intervino en 15 puntos de la Capital

Policiales

Hallaron en Empedrado el cuerpo del hombre que cayó del puente General Belgrano

Policiales

La Policía de Corrientes exhibió sus equipos y operativos ante estudiantes

Actualidad

Diputados aprobó una ley para atraer inversiones tecnológicas y generar empleo en Corrientes

Datos Útiles

Con un amplio operativo, “Corrientes Cerca” estará en el barrio Rio Paraná de la Capital

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.